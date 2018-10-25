美国一康复中心18名儿童染腺病毒　6人死亡

美国新泽西州卫生局23日说，一家康复中心突发腺病毒感染，18名儿童患病，其中6人死亡。

【群居诱发病】

新泽西州哈斯克尔市沃纳基护理和康复中心出现18例腺病毒感染。这座医疗机构位于纽约市西北方向大约50公里。

州卫生局发言人唐娜·卢斯纳说，6名感染患儿本月早些时候死亡。她没有发布死者年龄以及另外12个感染病例的病情。

州卫生局在一份声明中说，这家康复中心突发7型腺病毒感染。这型病毒在群居环境下更易引发严重病情，而且，这次“中招”的是免疫系统有严重缺陷且体质虚弱的儿童。

美国疾病控制和预防中心在一份电子邮件中说，由于发病人数有限，现在无法判断6个致死病例的异常程度。那些儿童所感染的腺病毒菌株通常关联急性呼吸道疾病。

疾控中心网站通知各地医护人员向州或地方政府卫生部门上报异常发病情况。

新泽西州卫生局要求沃纳基护理和康复中心暂停收治新病患，“直到这场病毒暴发结束”。按照州卫生局的说法，新增腺病毒感染病例似乎正在减少。

【风险或低估】

新泽西州卫生局派出的调查小组21日发现，沃纳基护理和康复中心的洗手设备有“小缺陷”。州卫生局“正继续密切与这家康复中心合作，控制感染”。

田纳西州范德比尔特大学医疗中心传染病学教授威廉·沙夫纳说，这家康复中心状况“严重”，“非常虚弱的儿童碰上极具攻击性的病毒”。

沙夫纳认为，这家中心患儿感染腺病毒的死亡率之高，不常见但可能出现。

美国疾控中心援引的一篇论文显示，芝加哥一家小儿慢性病护理机构1998年暴发7型腺病毒，8名患儿死亡。

这篇2001年发表的论文说，由于缺乏实验室资源，普通人感染7型腺病毒病例的报告不常见。医学界可能低估这种病毒对慢性病护理机构和医院的影响。

疾控中心说，腺病毒通常引发轻微病症，幼儿尤其容易感染，免疫力变弱的人可能出现重症。（陈丹）（新华社专特稿）

(责编：徐丹(实习生)、樊海旭)