美国吊销多名沙特人签证 美国务卿：不是最后一招

美国国务院23日决定，就沙特阿拉伯籍记者贾迈勒·卡舒吉死亡，吊销多名涉事沙特公民的赴美签证。

多家媒体认定，这是美方对沙特方面采取的首项“惩罚性”举措。美国国务卿迈克·蓬佩奥说，吊销签证不是“最后一招”。

【美方“不满意”】

蓬佩奥在国务院一场记者会上宣布吊销签证的决定，涉及沙特情报、外交等部门和法院人员。他没有披露那些人的姓名和人数。

国务院发言人希瑟·诺尔特随后告诉媒体，21名“沙特嫌疑人”将被吊销签证或无法获得签证。

蓬佩奥告诉媒体记者，他和总统唐纳德·特朗普“不满意现有局面”，美方“不容忍用暴力手段使卡舒吉先生沉默的残忍行动”。

他说：“这些惩罚不是应对这件事的最后一招。”多家媒体推测，蓬佩奥暗示美方今后或许寻求制裁沙特涉事人员。

卡舒吉59岁，本月2日进入沙特驻土耳其伊斯坦布尔市领事馆办理与结婚相关手续后“失踪”。沙特方面一度坚称卡舒吉当天离开领事馆；本月20日改口，称这名记者死于领事馆内一场“斗殴”。

美国政府不满沙特方面调查进度，22日派遣调查人员前往沙特和土耳其。

路透社23日以4名消息人士为来源报道，美国中央情报局局长吉娜·哈斯佩尔正在土耳其，可能寻求听取土耳其媒体报道所述录音，涉及卡舒吉在沙特领事馆内的遇害过程。

【掩饰“太失败”】

土耳其方面23日声称掌握证据，足以表明卡舒吉遭“有预谋”杀害。几个小时后，特朗普在白宫告诉媒体记者，杀害卡舒吉以及沙特方面的后续应对“太失败”。

按照特朗普的说法，杀害卡舒吉“想法很坏”，“执行很差”，“有人搞砸了”，沙特方面事后所作所为则是“史上最糟糕的掩饰”。

美国国会一些议员要求制裁沙特。特朗普23日回应：“至于我们最终如何做，我将把这个问题留给我和国会处理。”他希望民主、共和两党议员联手向他提出建议。

只是，特朗普没有提及他认为哪些沙特官员应承担责任。他23日再次提及先前与沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼通电话，后者说“他和国王都没有卷入”。

沙特方面20日宣布逮捕18名沙特籍嫌疑人，解除5名官员的职务，包括王室顾问萨乌德·卡赫塔尼和情报总局副局长艾哈迈德·阿西里。

【沙特“很重要”】

尽管特朗普和蓬佩奥谈及沙特措辞严厉，两人不约而同提及沙特作为中东地区盟友的“重要性”。

蓬佩奥23日说，美沙关系具有“战略重要性”，“保护美国”与追查杀害卡舒吉的凶手这两个目标将“同时实现”。

特朗普当天说，沙特是“非常棒的盟友”，是美国的最大投资国之一。

特朗普近来多次为美国对沙特军售辩护，暗示不能让卡舒吉事件关联两国经济关系。他去年5月访问沙特时签署军售协议，所涉金额为1100亿美元。不过，按照美国媒体的说法，合同金额迄今只有430亿美元。

一些分析师认定，沙特方面希望借军售购买“影响力”；对美方而言，在中东离不开沙特的支持，包括打击恐怖组织、遏制伊朗、推动巴勒斯坦与以色列和平进程。

美国副总统迈克·彭斯23日说，美国是否制裁沙特，最终将由特朗普决定，兼顾国家安全和“让全世界知道真相”。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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