“沙漠达沃斯”如期开幕 首日签署超500亿美元协议

沙特阿拉伯第二届“未来投资倡议”大会23日在首都利雅得如期开幕，没有受到沙特籍记者遇害事件以及国际舆论压力影响，第一天签署超过500亿美元投资项目合同。

沙特政府有意把这一论坛打造为“沙漠达沃斯”，以期吸引多领域的外来投资，减轻本国经济对石油收入的依赖。

【求“多元”】

“未来投资倡议”大会去年首次召开，以沙特主权财富基金为主要赞助方，成为沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼所倡导经济改革计划的组成部分。

第二届大会为期三天，在利雅得丽思卡尔顿酒店举行。穆罕默德王储当天晚些时候现身会场。

主持开幕式的“沙特公共投资基金”总经理亚西尔·鲁迈延说，沙特正在变得更加“透明”，这一主权基金将遵循王储发起的经济改革计划，继续开发新产业。

鲁迈延说，沙特公共投资基金经由日本软银集团旗下“愿景基金”已经投资五六十家外国企业，准备把大部分投资所涉业务“带回沙特”。基金投资集中于技术类企业，其中一笔投资要求向“愿景基金”注入450亿美元。

沙特官员说，大会开幕当天，沙特与外国企业签署25个投资项目合同，投资总额超过500亿美元，涉及石油、天然气、工业和基础设施建设等领域，外国合作方包括世界最大期货公司之一荷兰托克有限公司、最大油田服务提供商史龙伯格公司、美国能源企业哈利伯顿公司、韩国车企现代集团。

国有石油企业沙特阿美公司说，它当天签署了15份谅解备忘录，所涉投资金额34亿美元。

沙特是世界第一大原油出口国。世界原油价格一度低迷，各国着力开发绿色能源取代化石燃料，促使沙特政府推进产业多元化，降低对石油出口依赖。

路透社报道，沙特主权财富基金掌管2500亿美元资金。

【高规格】

“未来投资倡议”大会是沙特政府自本月初因为记者遇害事件而承受国际压力以来第一次举办高规格国际会议。

沙特籍记者贾迈勒·卡舒吉10月2日进入沙特驻土耳其伊斯坦布尔领事馆办理与结婚相关手续，随后“失踪”。沙特政府一度声称卡舒吉离开领事馆，18天后承认卡舒吉在领馆内与人“斗殴”致死，18名涉事人员在沙特落网。

鉴于时机“敏感”，包括美国财政部长史蒂文·姆努钦、国际货币基金组织总裁克里斯蒂娜·拉加德在内，20多名受邀出席“未来投资倡议”大会的国际政商界头面人物取消赴会行程。

只是，西方不少金融机构和企业仍派代表赴会，包括法国能源巨头道达尔公司首席执行官派特里克·普亚内和一个俄罗斯大型代表团。率领俄方代表团的俄罗斯直接投资基金主管基里尔·德米特里耶夫说，沙特的“经济多元化”努力对世界而言有重要意义，俄罗斯企业、尤其石油和石油化工企业希望进入沙特市场。

路透社报道，外国投资者上周出售净值相当于10.7亿美元的沙特股票，是沙特股市2015年中旬向外国直接投资者开放以来规模最大的一次“海外资金撤离”；但沙特市场投资潜力不小，卡舒吉事件对沙特经济的长期影响有限。

沙特知名女企业家卢卜娜·乌拉扬在开幕式后首场讨论会上谈及卡舒吉事件，说卡舒吉遇害事件“与我们（沙特）的文化不相容”，相信沙特政府将“查明真相”；而且，经由处理这场“危机”，国家相信会“更加强大”。（沈敏）（新华社专特稿）

(责编：徐丹(实习生)、樊海旭)