土耳其要审卡舒吉案嫌疑人 要求沙特交出凶手

土耳其方面23日声称掌握证据，足以表明沙特阿拉伯籍记者贾迈勒·卡舒吉遭“有预谋”杀害，因而要求沙特方面向作为事发地的土耳其移交凶手。

【指认“预谋”】

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安当天在首都安卡拉一次执政党会议上披露土方掌握的卡舒吉案细节。他说，正在继续搜寻一些“关键疑问”的答案，包括“谁下了（杀害卡舒吉的）命令”。

埃尔多安告诉正义与发展党的议员们，土方掌握充分证据，表明谋杀行动的策划始于卡舒吉9月28日赴沙特驻土耳其伊斯坦布尔领事馆申请办理与结婚相关手续。领馆人员当时要求他2日返回，领取所需材料。

土方发现，包括情报、安全人员和法医学专家在内的15名沙特人从沙特首都利雅得出发，10月1日抵达伊斯坦布尔附近两处地点“踩点”，2日先于卡舒吉进入沙特领事馆，拆除视频监控系统的存储硬盘。领馆人员当天“放假”。

卡舒吉当天下午在领馆“消失”，这伙人当天晚些时候返回沙特。

埃尔多安说,“掩盖这样一起野蛮谋杀会刺痛人类良知”。他呼吁，沙特拘留的18名嫌疑人应移送伊斯坦布尔司法机关，接受土方审理。他说，与这起谋杀有“哪怕极其微弱关联”的人员都应接受调查。

【确认“替身”】

埃尔多安的“预谋”推断与沙特官方调查初步结论相悖。

沙特检察机关20日公告：卡舒吉进入沙特领事馆后与人“斗殴”，因对方施暴过度而死。

埃尔多安23日没有提及土耳其媒体先前报道所述处理卡舒吉尸体的“细节”以及土方掌握“谋杀现场录音”的说法，只说仍有几个疑问待解，如“这些人从谁哪里得到指令？……我们在寻找答案”。

针对沙特政府“改口”，即从最初声称卡舒吉离开领馆到承认这名记者死亡，埃尔多安质疑：“怎么有这么多前后不一致的陈述？”

埃尔多安确认媒体关于沙特嫌疑人使用“替身”的媒体报道：一名沙特官员穿上卡舒吉的衣服、走出领馆，制造后者当天离开领馆的假象。

法国巴黎政治学院教授贾娜·贾布尔告诉法新社，她认为埃尔多安23日针对沙特的措辞“非常温和”，猜测土沙两国政府经幕后谈判，“达成某种交易”。

【寻求“解答”】

土耳其方面23日说，警方当天搜查沙特领馆车库和暗杀行动小组事先“踩点”场所，没有发现卡舒吉遗体的踪迹。

英国首相府一名发言人23日说，埃尔多安所列疑问“只有沙特人能解答”。

欧洲联盟外交和安全政策高级代表费代丽卡·莫盖里尼与七国集团外交部长当天发表联合声明，“以最强烈措辞”谴责杀害卡舒吉，敦促沙特采取措施，“确保类似事件不再发生”。

声明说，沙特政府确认卡舒吉遇害是“迈向充分透明和追究责任的第一步”；沙特方面迄今所作解释“解答不了许多疑问”。

七国集团包含7个工业发达国家，即美国、英国、加拿大、法国、德国、意大利和日本。

卡舒吉59岁。他的家族曾与沙特王室关系亲密，他本人大约1年前移居美国，为《华盛顿邮报》等媒体撰稿，抨击沙特政府内外政策。

沙特国王萨勒曼·本·阿卜杜勒－阿齐兹和王储穆罕默德·本·萨勒曼23日在首都利雅得的王宫接见卡舒吉家属，表示哀悼。

埃尔多安则在电话中向卡舒吉的家人保证，土方将“查明真相”。（沈敏）（新华社专特稿）

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