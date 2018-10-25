第14届全中国日语作文大赛最优秀奖揭晓

人民网东京10月24日电（记者 刘军国）由日本侨报社和日中交流研究所主办的第14届全中国日语作文大赛最优秀奖揭晓——获奖者为复旦大学日语系四年级学生黄安琪。

据日本侨报社总编辑兼日中交流研究所所长段跃中介绍，从2005年开始举办的全中国日语作文比赛今年迎来第14届。本届大赛一共收到来自中国235所高校的4288篇作品。经过专家评审员的三次严格审核，共计6篇作文入围最优秀奖和一等奖。最终由日本驻华大使横井裕评选出最优秀奖。

黄安琪的作文题目是《坐着轮椅去东京奥运》。黄安琪在获奖作文中讲述了作者在京都短期交流期间，接触了日本先进的无障碍设施后，被其传递的“安心、平等与尊重”所深深感动。她希望能够将这份温暖与爱带给曾因意外而落下残疾的祖母，以东京奥运会为契机，实现热爱体育的祖母的“奥运梦想”。

包括黄安琪作品在内的三等奖以上获奖作文共计81篇，将被收录到《第14届全中国日语作文大赛》获奖作品集。12月中旬开始在日本公开出版发行。通过当代中国年轻人最真实的声音，读者能够感受到中日关系友好发展的希望。

第14届全中国日语作文大赛颁奖仪式和日语演讲大会，将于12月12日在日本驻华大使馆举行。获得最优秀奖和一等奖的六名同学将分别发表日语演讲。黄安琪将于明年2月应邀访问日本一周。

(责编：徐丹(实习生)、樊海旭)