第三届“波兰艺术圈中国行”艺术节在北京开幕

人民网北京10月25日电（记者 于洋）第三届“波兰艺术圈中国行”艺术节25日在北京开幕。本届艺术节将持续两个月，并在中国多个城市开展各类艺术活动，包括波兰电影周、波兰游戏展、平面作品展、音乐会、大师班、工作坊等。该艺术节为中国境内规模最大、影响最深的波兰文化活动。

今年，第三届“波兰艺术圈中国行”带来了多元化的波兰电影。既有现当代的优秀作品，也有影史经典作品；“波兰电影周”还包括纪录片和动画电影。通过主办方的积极努力，艺术节电影周带来了两部在亚洲首映的波兰电影：帕维乌·帕夫利科夫斯基执导的《冷战》（与欧洲电影节合作展映），及历史故事片《303中队》。电影周期间，电影主演马切伊·扎科希切尔内将来到中国。

2017年，艺术节举办的波兰游戏展取得圆满成功，在此基础上，今年“波兰艺术圈中国行”将带来波兰游戏产业所取得的新成就、新作品。游戏制片人将亲临现场展示最新游戏产品，游戏设计教授和专家将现场演示他们的设计理念、技术操作和设计技巧。

音乐会方面，世界知名钢琴家格热高什·涅姆楚克将展开一系列巡演。今年的艺术节同样带来了音乐新亮点，“狂猎之歌”乐队将在中国进行首秀，现场演奏波兰游戏公司CD Projekt的原声配乐。顶尖的“艺术圈交响”乐队将在湖南长沙进行爵色演奏；而长沙还将举办波兰AMS海报博物馆的珍藏作品展。

第三届“波兰艺术圈中国行”将在多个城市举行，包括北京、杭州、成都、上海、济南、南京、深圳和长沙。本届“波兰艺术圈中国行”主视觉海报是由波兰知名海报设计师塞巴斯蒂安·库比卡亲力打造。

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