美墨边境移民潮来袭的背后

10月22日，在墨西哥塔帕丘拉，来自洪都拉斯并准备前往美国的移民登上一辆卡车。

新华社/法新

美国总统特朗普22日表示，由于中美洲国家洪都拉斯、危地马拉和萨尔瓦多未能阻止民众北上前往美国，美国将中断或大幅削减对这三国的援助。据美国媒体报道，数千名来自洪都拉斯、危地马拉和萨尔瓦多等国的民众21日穿越边界进入墨西哥南部，并计划继续北上前往美国。距11月6日美国中期选举仅剩两周多时间，美墨边境再度面临非法移民潮来袭，这给美国共和民主两党选情、美墨关系以及美国和中美洲国家关系都带来一定影响。

移民潮涌

据美国媒体报道，21日晨，人车混杂的移民大篷车队从大约2000人暴增至5000多人，随后又增加到约7500人。这些人拖家带口，多数徒步前行，边走边喊：“是的，我们可以。”

可以怎样？可以进入美国。美媒报道说，这是一支穷人大军，多数人来自危地马拉、洪都拉斯和萨尔瓦多等国。墨西哥关闭了与危地马拉相接的边界大桥，他们中许多人撑筏渡河，再攀上陡峭的河堤进入墨西哥一侧，然后或靠双腿，或乘大篷车，向北面的美墨边境跋涉。

除了这支移民大军，还有约1500人在危地马拉境内等待合法进入墨西哥，已在墨西哥境内走程序申请难民身份的中美洲移民也达数百人。

美国舆论认为，一些中美洲国家贫困现象严重，暴力犯罪猖獗。当地民众背井离乡涌向美国，主要为寻求温饱与安全。

强硬表态

连日来，特朗普针对新一波移民潮展现强硬姿态：喊话洪都拉斯和墨西哥政府采取行动阻止移民北上前往美国；宣称考虑动用军队强行关闭美墨边界；威胁将中断或大幅削减对洪都拉斯、危地马拉和萨尔瓦多的援助。特朗普22日发推特，誓言将驱逐所有试图非法入境者，指责他们构成“对美国的袭击”。

与此同时，特朗普抨击民主党在移民问题上态度“软弱”，认为“这股移民潮是民主党的耻辱，应马上修改移民法律”。民主党则反唇相讥，指责特朗普将非法移民问题政治化，旨在激发共和党选民的投票热情。

打非法移民牌有助于维护特朗普的基本盘。美国总统与国会研究中心副主任丹·马哈菲表示，移民问题一向是特朗普动员共和党票仓的有效手段。分析人士认为，在中期选举迫近之际，特朗普再打非法移民牌，不论能否收到实效，这种强硬姿态都有助于共和党的选情。

难以阻断

非法移民是美墨、美国与部分中美洲国家关系中的热点问题。数月来，美国政府向墨西哥和一些中美洲国家施压，希望大幅降低非法移民抵达美墨边境的可能性。

不过，有报道说，墨西哥政府虽然对美持合作态度，但并未强力阻止中美洲移民入境。移民继续北上时，墨警方只是沿途戒备，并未出手干预。此外，白宫曾试图说服墨西哥签署协议，禁止墨境内非法移民申请在美避难，而只允许他们向墨提交避难申请；墨方认为这样的协议超出其“红线”，拒绝答应。分析人士认为，如美国过度施压，或将削弱墨方合作意愿。

事实上，特朗普政府上台后大幅缩减对中美洲国家援助，非法移民潮的涌现，足以说明其“效果”。如果此次美国切断经援的大棒当真落下，会增加中美洲国家的不确定和不稳定性，从而引发更频繁的非法移民潮。

截至目前，非法移民大篷车队仍在向美墨边境进发，美国政府也在继续喊话。类似情形，其实已不止一次在美墨边境呈现。此间观察家认为，即便强硬手段能短期奏效，就长远而言，只要贫困和暴力犯罪等在中美洲乃至拉美地区大面积存在，涌向美国南部边境的非法移民潮便难以阻断。

（据新华社电）

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