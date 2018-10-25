从大局出发稳定发展日中关系

日本首相安倍晋三将于本月25日至27日对中国进行正式访问，这是日本首相时隔7年正式访华。访华前夕，安倍在接受中国媒体书面采访时表示，日本和中国共同负有对本地区及世界和平与繁荣的重大责任，两国应从大局出发，稳定发展友好合作关系。

今年正值日中和平友好条约缔结40周年。安倍表示，日中和平友好条约是日中两国关系的原点所在，他希望在此次访华期间与中方一道庆祝值得纪念的日中和平友好条约缔结40周年，同时与中方领导人就本地区及世界面临的诸多课题坦诚交谈，以期扩大政治、安全保障、经济、文化、国民交流等所有领域的合作范畴，助力日中关系取得更大发展。

安倍指出，作为邻国，日中两国间存在一些难以解决的问题也是在所难免的。我们有责任在战略互惠关系的理念下，相互管控好这些问题，并从大局出发稳定发展友好合作关系。

今年也是中国改革开放40周年。安倍表示，40年来，中国取得了令人瞩目的巨大发展，成为世界第二大经济体。目前，日中双边贸易总额约为3000亿美元，两国经济已达到密不可分的关系。毫无疑问，中国经济发展对日本乃至全世界来说都是巨大的机遇，是值得欢迎的。

他说，日本在应对环境污染、老龄少子化等方面的丰富经验，将为中国今后的改革开放进程提供较大的借鉴与参考。

安倍强调，满足世界经济增长中心亚洲旺盛的基础设施需求，有着重要的意义。他表示，期待日中民间企业在这方面相互合作。

关于台湾问题，安倍重申日本一贯坚持在1972年《日中联合声明》中所表明的立场。

就维护全球自由贸易机制问题，安倍表示，当前加强基于自由和公正规则的经济秩序有着重要意义，采取贸易限制措施的争斗不会给任何一方带来好处。日中两国也应为加强世界贸易组织等多边自由贸易体制而保持合作。

安倍表示，日中两国对亚洲及世界的和平与繁荣负有不可或缺的重大责任，两国合力承担起这一责任也是对国际社会期待的回应。

安倍回顾了去年11月与习近平主席的会谈，认为那次会谈是日中关系的一个新起点。他还说，今年5月李克强总理访日，两国关系重回正常轨道；今年9月他在符拉迪沃斯托克同习近平主席会谈以及他此次访华，都在推动日中关系向新的发展阶段稳步迈进。他希望通过频繁的高层互访将日中关系引向新的时代。

（据新华社东京10月24日电）

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