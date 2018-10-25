美国再“退群”引发世界担忧（环球热点）

10月20日，美国总统特朗普（左）在内华达州参加集会活动后对记者讲话。

新华社/法新

近日，美国总统特朗普在内华达州参加集会活动后对记者称，美国将退出《中导条约》，并指责俄罗斯长期违反该条约。自特朗普上台以来，美国已经退出多个多边协议和国际组织。《中导条约》与核军控息息相关，美国又表示要“退群”，此举引发世界担忧。

多国警告此举危险

“俄方对美国无端采取不友好措施感到惊讶！”俄罗斯总统普京23日在会见美国总统国家安全事务助理博尔顿时，对美国大加挞伐。博尔顿此行是向莫斯科说明退出《中导条约》的原因和方针。就在博尔顿访俄的同时，美国总统特朗普威胁要扩大美国核武库，用以对付中俄等国。据路透社报道，普京和博尔特在克里姆林宫进行了90分钟的会谈。但在《中导条约》一事上没有达成共识。

中国社科院美国研究所美国外交室主任袁征在接受本报采访时表示，“《中导条约》对于俄美两个核大国都具有约束力，对于维护世界和平、限制军备竞赛和保持全球战略均衡都有重要意义。”

然而，美国却释放出“退群”信号。俄罗斯外交部和国家杜马（议会下院）21日分别表示，如美国继续一意孤行退出《中导条约》，俄罗斯将用军事技术和其他必要手段予以回应。美俄此次交锋引发世界担忧。

“勒索外交！”俄《消息报》23日以此为题称。俄政治学家维德鲁索夫认为，博尔顿访俄是就美国退出《中导条约》问题向俄施压。美国的决定还引起欧洲各国的不满。德国外长马斯表示，计划请求北约协助维护《中导条约》。英国广播公司23日称，布鲁塞尔22日呼吁特朗普能“审视美国退出《中导条约》对其他盟友及全世界的危害”。瑞典前首相彼尔特表示，特朗普此举将欧洲日益暴露在核威胁之下。路透社称，欧盟外交和安全政策发言人科斯亚奇克表示，世界不再需要一场新的军备竞赛。

《纽约时报》评论称，美国现在正处于挑起“冷战式”军备竞赛的边缘，让已经对特朗普产生不信任感的欧洲感到焦虑，美欧裂痕扩大。

美国寻求绝对优势

据CNN报道，美国早在2014年即指责俄罗斯违反了《中导条约》。更早前的2008年，美国就向其北约盟国通报了俄罗斯涉嫌违规的巡航导弹试验行为。

“美国近几年已就《中导条约》不断放话，俄罗斯现在正在发展中程巡航导弹，其行动没有向美国进行通报，不符合透明度规定。”中国社会科学研究院俄罗斯东欧中亚研究所研究员姜毅在接受本报采访时表示。

最近，北约正式确认俄罗斯的活动是违反条约的行为。北约秘书长斯托尔滕贝格本月早些时候表示，“俄罗斯最近终于承认了一种名为9M729的新型导弹系统的存在。对于这一导弹，俄罗斯没有提供任何具有说服力的答案，而所有北约国家都认为俄罗斯的行为违反了《中导条约》，俄罗斯迫切需要以实质和透明的方式解决这些问题。”

《纽约时报》的报道称，特朗普此举的另一个目的或是为了加强美军导弹在西太平洋地区的部署。此前由于《中导条约》的限制，美国无法在西太平洋部署中导武器，而退出条约或将使得西太平洋地区进入中导军备竞赛。对此，袁征说，“美国此举实际上会引发太平洋部署的中短程导弹前移，对世界战略安全局势产生影响。”

究其根本原因，袁征分析称，特朗普一直倡导“美国优先”，任何事情都要以美国的利益为第一要旨，如果他认为国际条约不符合美国的国家利益，他就会选择退出。

“另外一个理由是美国现在没有明说的，但事实上美国现在在某种程度上已经把这个话题点明了，过去签署的《中导条约》限制了现在美俄的中程导弹，美国和俄罗斯没有发展中程导弹，但是其他非缔约国却在大力推进核武器开发，这让美国觉得有点吃亏。”姜毅指出。

俄罗斯外交部门消息人士向俄罗斯新闻社记者作出解读：美国退出《中导条约》的主要动机是“单极世界的梦想”。对此，姜毅表示，“特朗普一系列的做法从根本上来讲，还是寻求美国绝对军事优势的一种思路。”

军备竞赛烽烟再起？

塔斯社21日报道称，俄联邦委员会国防与安全委员会第一副主席弗朗茨·克林采维奇表示，华盛顿想将莫斯科拉入军备竞赛。他说，这一决定“并不令人意外，这是美国近年来在国际舞台上一贯出尔反尔行径的直接体现。他们希望我们像苏联一样陷入军备竞赛”。

“美国作为全球实力第一的国家，退约就是为了不受任何限制地发展它的战略核武器，这将会对全球的安全构成威胁。”袁征表示。“俄罗斯意识到威胁以后，就不得不加强战略武器和核武器的发展，这可能会造成未来大国之间潜在的军备竞赛。”

据俄罗斯《观点报》网站报道认为，第三阶段《削减进攻性战略武器条约》的最终命运尚未确定，美国已准备退出《中导条约》。如果这两个条约均被废除，将使世界陷入几乎是两个核大国战略对抗的局面，就像上世纪70年代初期一样。

美国《防务新闻》报道，美国很多官员和智库担心，一旦美国单方面退出条约，将会引起北约内部的“大规模的政治争端”，欧洲人担心美俄是否会掀起新一轮的军备竞赛，把欧洲大陆变成一个新的核武火药桶。

姜毅在分析中指出，《中导条约》曾经对世界军控体系起到榜样作用。但是一旦这个条约消失，榜样的力量也不复存在。而且由于美国进一步发展中短程导弹，可以想象俄罗斯也一定会随之发展中程导弹，大国在中程导弹领域的军备竞赛，毫无疑问又会引发和牵动其他国家根据自己需要也来发展中程导弹，使世界又重新陷入到类似于冷战时期军备竞赛的恶性循环中。

俄国家杜马国际事务委员会主席斯卢茨基说，美国打算退出《中导条约》，是在全球裁减军备道路上埋下一颗“大地雷”，将给核军备控制带来严重危机。

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