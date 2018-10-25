中日维护多边主义和自由贸易责无旁贷

新华社北京10月24日电 （记者侯晓晨）外交部发言人华春莹24日在例行记者会上答问时表示，中国和日本作为亚洲重要国家和世界第二、第三大经济体，在维护多边主义和自由贸易方面责无旁贷。

有记者问：据报道，日本首相安倍晋三接受媒体采访时表示，中国经济发展对日本乃至全世界来说都是巨大机遇，值得欢迎。日中两国应为加强世贸组织等多边自由贸易体制保持合作。中方对此有何评论？

华春莹表示，中方对安倍首相有关表态表示欢迎。

她说，今年是中国改革开放40周年。40年来，中国发展取得了巨大成就，让中国人民过上了更好的生活，也为包括日本在内的世界各国带来了巨大机遇，为促进地区和世界的和平繁荣作出了重要贡献。

华春莹表示，今年是中日和平友好条约缔结40周年，也是《中日关于全面推进战略互惠关系的联合声明》发表10周年，双方在这一文件中明确表示，中日互为合作伙伴、互不构成威胁，相互支持对方的和平发展。这些原则在今天依然具有重要现实意义。双方要承前启后，继往开来，巩固中日关系的政治法律基础，确认互为合作伙伴的重要共识，开辟两国关系未来发展的新蓝图。

华春莹说，当前，世界面临单边主义挑战，国际规则和多边秩序受到严重冲击。中日作为亚洲重要国家和世界第二、第三大经济体，在抵制各种形式的保护主义、单边主义，维护多边主义和自由贸易方面肩负重要责任，应该责无旁贷，加强沟通合作，共同维护国际规则和秩序，为促进世界和平与发展作出应有努力。

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