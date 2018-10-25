和平是唯一正途（观点）

超过7年的战乱令叙利亚遭受了史无前例的重创。据联合国西亚经济社会委员会（ESCWA）的数据显示，叙利亚因战争蒙受的损失约4000亿美元（约合人民币2.73万亿元），这一数字尚不包括战争中人员伤亡和高端人才流失带来的损失。与此同时，战争还直接造成了数十万人员死亡，150万左右人员伤残，以及严重失衡的男女比例。

目前，叙利亚国内各界较为普遍和主流的看法是，叙利亚问题的解决已由军事为主进入到了政治为主的阶段，同时叙利亚重建进程也应同步展开。叙利亚问题的政治谈判进程不仅与叙国内战场态势有着重大关联，同时也深受地区形势和大国地缘政治影响，这也造成了联合国主导的叙利亚问题日内瓦和谈，以及俄罗斯、土耳其和伊朗主导的阿斯塔纳会谈等国际斡旋平台长期难有实质性进展的局面。

相较于复杂的政治谈判，叙利亚经济重建问题除客观的安全因素外，还受到了以美国为首的西方国家的制约。美欧等西方国家坚称，在没有达成政治协议的情况下，不允许向叙利亚重建出资或解除对叙利亚制裁。这些制裁涉及范围广、力度大，涵盖能源、金融、设备、武器、日用品、贵金属、个人和企业财产等，这使各国企业对叙利亚投资都将承受巨大风险。自今年5月以来，笔者在叙利亚已接触了几批来自不同国家和地区的小型商务考察团，虽然各自侧重的业务领域有所不同，但他们最终得出的结论大致相同，即当地吸纳投资的需求十分旺盛，但鉴于安全因素和各类不可控风险，投资参与叙利亚重建进程需高度慎重和进一步观望。

无论是政治谈判还是经济重建，和平都是不可或缺的重要前提，同时也是叙利亚人民的殷切心声。充分关注和回应叙利亚人民的现实诉求，避免可能导致局势紧张和谈判破裂的行动，既是国际社会相关各方应有的共识，也是道义所在。

叙利亚问题错综复杂，决定了唯有以和为贵，方有可能标本兼治。在当前局势下，各方都应保持理性并展现出必要的灵活性，在联合国主导的框架下，通过包容性的政治对话，找到符合叙利亚实际、兼顾各方关切的解决方案。同时，充分尊重叙利亚的主权独立及领土完整，维护叙利亚人民自主决定未来的权利。

《 人民日报 》（ 2018年10月25日 23 版）

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