德国实体零售店多举措应对网店竞争

根据德国《南德意志报》近期透露，德国两大连锁百货公司——嘉仕达和考夫霍夫已达成合并协议，该决定有待获得德国竞争监管部门——联邦卡特尔局的批准。此次合并协议不仅涉及德国境内所有分店，位于比利时、荷兰乃至其他欧洲国家的部分店铺，也将在合并范围内。若两家公司最终合并，德国将出现新的百货商业巨头。

这一合并计划是网购时代冲击下的“抱团取暖”之举。德国之声报道称，近年来德国实体零售行业连年遭受网购冲击。嘉仕达刚刚摆脱亏损，勉强维持收支平衡；考夫霍夫则自2015年以来营业额一直直线下滑，呈现赤字。据内部人士透露，通过合并，这两家大型连锁百货商场有望从供货商处争取更优惠供货条件，行政管理、数据加工和物流环节也可以节省大笔资金。

根据德国《明镜周刊》的报道，随着网络购物的兴起，德国实体商店正逐步消失。自2000年以来，德国实体服装店已减少了一半以上，实体书店则以一年关闭150家的速度消失。预计到2020年，德国将有4.5万家实体店遭受冲击。与此同时，德国网络零售业持续蓬勃发展。欧洲流通联盟零售业研究院今年9月发布的《2018年德国电子商务市场报告》显示，德国排名前100位网络零售商的年度销售总额在2017年已突破305亿欧元大关，比2016年增长了11.3%。

德国消费者偏爱网购，主要是因为实体零售店不够便利。德国实体商店营业时间大多为上午10时至晚上7时或8时，周六提早关门，周日则不营业。而对上班族而言，网购没有营业时间的限制，加之网购大多提供免费退换货制度，使得越来越多德国人倾向互联网消费。

为缓解电商竞争压力，德国传统零售业近年来陆续增设网店，打通线上线下渠道。据统计，德国麦德龙旗下的土星电器城和万得城电器城的线上商店2017年销售额增长超过30%，线上分销策略成效显著。

此外，德国政府也陆续针对线上交易颁布监管法令，以防止电商以价格战的方式打击实体零售业。例如，德国《图书统一定价法》规定，不论是线上还是线下销售，零售商都必须按照统一的店面价格销售新书；近期通过的《2018年度税法》加强了对电商的税务监管力度，严防在线零售商偷税漏税以压低售价。

德国法兰克福未来研究院商业趋势和战略咨询专家特蕾萨·施莱歇尔指出，实体店铺可以通过配设电影院、餐厅、健身房等，为消费者提供购物之余的休闲体验，这是实体商店不可替代的独特优势。目前，美国纽约的部分商场已经引进“魔法试衣镜”，顾客不用换装即可看到自己的模拟试衣效果，通过后台数据还可及时在线得到专业时尚人士的穿搭建议。施莱歇尔表示：“实体商铺可以运用数字化手段进一步优化线下购物体验，将数字化购物与模拟商店相结合，拥抱数字经济潮流。”

（本报柏林电）

《 人民日报 》（ 2018年10月25日 22 版）

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