为中塞关系发展增添强劲动力（大使随笔）

“一带一路”倡议同塞尔维亚国家发展战略有机对接，推动中塞全面战略伙伴关系不断迈上新台阶

我长期在塞尔维亚工作，见证了中塞关系的茁壮成长。尤其是在“一带一路”倡议提出后，中塞关系发展更添强劲动力，在各领域取得丰硕成果。“一带一路”倡议同塞尔维亚国家发展战略有机对接，推动中塞全面战略伙伴关系不断迈上新台阶。

塞尔维亚坚定支持并积极参与“一带一路”建设，是首批与中国签署《关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录》的中东欧国家之一。2016年，习近平主席对塞进行历史性国事访问，两国宣布建立全面战略伙伴关系，围绕“一带一路”建设深化务实合作。2017年，时任塞尔维亚总理、当选总统武契奇率领代表团赴华出席“一带一路”国际合作高峰论坛，就深化共建“一带一路”达成多项共识。

“一带一路”倡议旨在通过对接各国发展战略，开拓新的合作空间，发掘新的合作潜力，实现共同发展和共同繁荣。武契奇总统和塞尔维亚多位政要都高度评价“一带一路”倡议，认为这一伟大倡议符合时代潮流，富有生机活力，为包括塞尔维亚在内的沿线各国带来千载难逢的历史性发展机遇。

早参与，早受益。过去5年来，塞尔维亚不断品尝到共建“一带一路”的甜美果实。2014年底，中国企业在欧洲修建的首座大桥飞架贝尔格莱德多瑙河南北两岸，不仅极大缓解了贝尔格莱德市区交通压力，也为塞尔维亚经济发展换挡提速创造了必要条件。2016年，河钢集团收购陷入困境的斯梅代雷沃钢厂，不仅保住了5000名工人的“饭碗”，而且不到一年就使这家百年老厂扭亏为盈，重新成为当地经济发展的重要支柱。

中塞双方围绕“一带一路”建设在基建、能源、农业等领域取得可喜成绩，为两国人民带来了实实在在的益处。2017年，中国企业在欧洲承建的首个高铁项目匈塞铁路塞尔维亚段正式开工。目前，E763高速公路、科斯托拉茨电站、贝尔格莱德环城公路等项目稳步推进，双方正积极探讨园区建设、垃圾发电、污水处理等一批重大项目。中塞合作共建“一带一路”的成绩单很长，相信以后会更长。

“一带一路”拓宽了中国与塞尔维亚的经贸合作之路，也拓宽了双方的人文交流之路和友谊之路。近年来，塞民众对中国越来越感兴趣，当地“汉语热”持续升温，塞媒体也加大了对中国的报道热度。塞目前已建成两所孔子学院，近百所中小学开设了汉语课程。代表两国人民友谊的贝尔格莱德中国文化中心也在2016年破土动工。

随着2017年初中塞全面免签协定正式生效，塞成为首个对华全面免签的欧洲国家，来塞中国游客成倍增长。两国教育、文化、卫生、旅游、青年、地方等各领域合作蓬勃开展，为双边关系向更深层次发展打下坚实的民意基础。中塞友谊这瓶陈年老酒经过酝酿发酵，在“一带一路”民心相通建设目标引领下，正散发出沁人心脾的芳香。

“星牵沧海云帆耸，浪系天涯纽带长。”古有郑和下西洋，实现了中国同沿途国家的商品、技术和文明的交流。如今，“一带一路”从愿景转化为现实，中塞关系也因此受益匪浅，各领域纽带不断巩固发展。

（作者为中国驻塞尔维亚大使李满长）

《 人民日报 》（ 2018年10月25日 21 版）

(责编：岳弘彬、曹昆)