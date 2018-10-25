“钢铁新丝路” 释放新动力

10月18日，在中欧班列乌鲁木齐集结中心站场内，吊装中欧班列的装载机往来穿梭，跨越欧亚大陆的“钢铁新丝路”车流不息。短短两年时间，该集结中心累计开行中欧班列超过1600列，约占全国中欧班列开行总数的1/7。这里见证着“一带一路”倡议的开花结果，成为我国向西开放的一张亮丽名片。

新疆铁路管辖着中欧班列西行必经路段超过1500公里以上的铁路线路，拥有阿拉山口、霍尔果斯双口岸通关优势，是“一带一路”钢铁大动脉的重要组成部分。

随着新疆加快发展装备制造、精细化工、新型能源等外向型经济产业，对进出口货物运输提出了更高要求，中欧班列集结中心应运而生。

“中欧班列开行之初，主要以拼箱拼车、整合疆内货源为主，线路只有4条，每周开行一列。”负责中欧班列运输组织工作的新疆新铁国际物流有限责任公司董事长刘昌林告诉记者。

针对疆内外客户个性化物流需求，中欧班列乌鲁木齐集结中心为客户设计定制全程物流方案，吸引内地出口物资“化零为整”在乌鲁木齐再集结。同时，针对中欧班列返程货源分散、多点分布的特点，运用揽货平台优势，与内地物流企业合作，实施跨区域集中统一调配，利用返程空车汇集货源，到达该集结中心后，再向内地分拨，实现运力的充分利用。

通过与“一关两检”协作，口岸通关时间由12小时压缩至6小时内，中欧班列的运输时间由原来的25天缩短至15天，中亚班列则由原来的66小时缩短至约44小时。

目前，由乌鲁木齐集结中心始发的西行国际货运班列线路已达到19条，覆盖欧亚17个国家、24个城市，形成了多点始发、多地运行、多点到达的中欧班列运输新格局。据统计，2016年，中欧班列乌鲁木齐集结中心开行中欧班列135列，2017年开行710列，2018年截至10月15日，已开行班列794列，同比增长60%。班列货物品类也由最初的日用百货、服装产品拓展至机械设备、水暖建材、电子配件等200多个品类，运输附加值明显增加。

近期，乌鲁木齐国际陆港区中欧班列集结中心扩建工程启动，将打造中欧班列作业区、集结编发区、整车货物集结仓储区及国际陆港站综合配套服务区等功能区，着力拉动现代物流业、国际商贸业、高端服务业、先进制造业的集聚发展。

《 人民日报 》（ 2018年10月25日 09 版）

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