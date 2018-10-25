中国新疆文化交流团与土耳其媒体座谈

新华社安卡拉10月24日电 由国务院新闻办公室组织的中国新疆文化交流团24日在土耳其安卡拉举行媒体交流会，向土耳其主流媒体记者介绍新疆有关情况。

在交流会上，围绕媒体记者提出的问题，中国学者介绍了中国民族宗教政策和新疆维吾尔自治区发展现状，讲述了新疆在保护宗教信仰自由、促进民族团结方面的努力与成就，并就新疆反恐和反极端主义情况进行交流。

交流团团长、中国社会科学院中国边疆研究所所长邢广程介绍了新疆开展“一带一路”建设和职业技能教育培训工作的情况。他表示，新疆近年来经济社会发展迅速，积极推进丝绸之路经济带核心区建设，新疆将在中土“一带一路”合作中发挥更大的桥梁纽带作用。

新疆社会科学院哲学研究所所长木拉提·黑尼亚提结合亲身经历和体会，讲述暴力恐怖事件对新疆各族人民生产生活带来的恶劣影响，赞赏中央和自治区政府打击暴力恐怖主义的举措。

中国社会科学院、中国现代国际关系研究院、中国伊斯兰教协会、新疆维吾尔自治区发展和改革委员会、新疆社会科学院的专家学者，阿纳多卢通讯社、土耳其广播电视总台、《晨报》等土耳其知名媒体的记者参加活动。

在结束对土耳其的访问行程后，中国新疆文化交流团还将前往阿塞拜疆和哈萨克斯坦交流访问。

《 人民日报 》（ 2018年10月25日 09 版）

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