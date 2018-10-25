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王毅分别会见印尼和马来西亚客人

2018年10月25日04:37  来源：人民网－人民日报
 

　　据新华社北京10月24日电  （记者吴嘉林）国务委员兼外交部长王毅24日在北京会见印尼总统特使、海洋统筹部长卢胡特和马来西亚前副总理安瓦尔。

　　会见卢胡特时，王毅指出，中印尼是共建“一带一路”的天然合作伙伴，中方愿同印尼开展共建“一带一路”与“全球海洋支点”战略的对接，积极推进印尼“区域综合经济走廊”开发，不断挖掘合作潜力和空间，全面落实两国领导人达成的合作共识，实现更多互利共赢。

　　卢胡特表示，印尼愿进一步密切双方高层往来，借鉴中国发展和治理经验，加强投资、产业、基础设施、渔业、人力资源等领域合作，实现共同发展进步。

　　会见安瓦尔时，王毅指出，中马不仅要延续和巩固传统友谊，更要进一步拓展和加强两国关系，推进科技、创新等新领域合作，为两国共同发展注入新的动力。

　　安瓦尔表示，马方愿深化同中方在投资、创新、文化等各领域务实合作，欢迎中国在马经济社会发展进程中发挥更重要作用。


　　《 人民日报 》（ 2018年10月25日 03 版）
(责编：岳弘彬、曹昆)
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