单边思维，也是“冒险心态”(钟声)

华盛顿选择将退出《中导条约》，无疑将给全球军控体系和战略稳定带来明显消极影响

10月20日，美国总统特朗普公开表示美国将退出《中导条约》，引起国际舆论一片哗然。包括美国北约盟友在内的相关各方都认为，华盛顿选择将退出该条约，无疑将给全球军控体系和战略稳定带来明显消极影响。

《中导条约》是冷战时期美国与苏联达成的重要军控与裁军条约，对于缓和国际关系、推进核裁军进程，乃至维护全球战略平衡与稳定均发挥了重要作用。即使在今天，该条约对于全球战略稳定依然具有重要现实意义。也正因为此，路透社的相关评论警告说，退出《中导条约》可能是本届美国政府上演的“最高风险”举动，带来的是“关乎生存”的影响。

美国单方面退约带来的风险，从欧洲的反应即可看明白。德国作为美国传统盟友，第一时间表态称这将“给美国和欧洲带来难题”。欧盟对外行动署发表声明表示，《中导条约》自生效以来一直是欧洲安全架构支柱，希望美国方面考虑退出这一条约将给自身、盟友乃至世界安全带来的后果。从历史看，上世纪80年代美苏签署《中导条约》之前，美国在欧洲部署“潘兴二型”导弹就曾在欧洲引发强烈反对，原因在于欧洲不想被绑上超级大国恐怖博弈的战车。类似的逻辑，在今天依旧成立。

国际社会已经注意到，在核武和军控问题上，华盛顿的“冒险心态”正变得日益突出。今年初，华盛顿公布最新版本《核态势审议报告》。同2010年版报告相比，新版报告在渲染地缘政治和大国竞争方面提高了调门，明显强化核武在美国安全政策中的作用，弱化美国在核裁军问题上的特殊和优先责任，并明确提出发展低当量核武器，降低核武器使用门槛。美国普林斯顿大学核武专家布鲁斯·布莱尔评论认为，美国新政策只会增加误入核战争的可能性。据《华盛顿邮报》报道，过去几年来，美国国防预算支持的一些武器开发研究，只要真正试验，就属于违反《中导条约》。

此次退约消息，也是当前美国政府单边主义思维全面上升的又一次显现。一段时间以来，以讹诈、施压将自身利益最大化几乎成了当前美国外交的固定套路。美国国内分析认为，华盛顿之所以在当下抛出将退出《中导条约》的消息，一方面是为了在中期选举之前制造热点，另一方面是在大国关系中增加施压手段。彭博社一篇评论如此推演退约背后的逻辑——宣布退出《中导条约》让美国政府摆出强硬对抗俄罗斯的姿态，这种姿态在政治上“有用”；同时，在当前的中美经贸摩擦情况下，华盛顿也在寻找“更多杠杆”。

眼下华盛顿的思路是靠实力摆平一切，但无论是历史还是当下，国际关系从来就不是如此简单化的存在，大国关系更是不可能全然按照美国的剧本发展。在退出《中导条约》一事上，俄罗斯已经宣布“将以军事技术和其他必要手段予以回应”。至于有美国官员暗示退出《中导条约》同中国有关，这背后的算计更是荒谬。中国一贯奉行防御性的国防政策，坚定维护自己的正当国家安全利益，决不接受任何形式的讹诈。

美国政府近来不断在大国关系上挑起争端，美国国内战略界越来越多人发出这样的疑问：美国是否为全面陷入大国对抗做好了准备？陷入这样的局面又是否符合美国利益？说到底，回答这两个问题，华盛顿需要的不是简单的“策略”思维，而是要就时代格局、世界未来有更清楚的认识。处理国际问题，当三思而后行，凭借单边思维、“冒险心态”，不可能得出正解。

《 人民日报 》（ 2018年10月25日 03 版）

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