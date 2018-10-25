享受前沿科技带来的实惠（一带一路中外媒体跨境采访调研行）

从传统的老字号吉祥馄饨，到普通的社区菜市场，从古风悠悠的茶馆，到熙熙攘攘的夜市，10月23日一天从早到晚，“一带一路”跨境采访团的采访活动接足了“地气”。外国记者们一头扎到了杭州普通百姓的生活中间，美美地体验了一把今天中国百姓习以为常的“无现金社会”的便利。

扫码点餐、勾选菜单、手机结算、取餐短信、智慧餐柜……在吉祥馄饨馆工作人员的指导下，10多位外国记者很快就从智慧餐柜里拿到了刚点的饮料和蒸饺等美食。“省略”了服务员环节，也没有了取餐的叫号声，整个过程显得更加井然有序。得知这家同时可以服务50多人的老字号馄饨馆，因为采用口碑智慧点餐解决方案，不仅效率提高了50%，而且吸引了更多年轻顾客，记者们都很惊讶：“真的完全不用服务员了”“原来吃早餐也能这么酷”“这么小的商铺都智能化了，了不起”。

加纳《商务金融时报》的阿福尔对手机“遥控”窗口自动出餐最感兴趣。在他看来，这意味着“物联网”这个新潮概念已在这家餐饮老字号里实现，中国百姓正在享受前沿科技带来的实惠。来中国已几个月的纳米比亚国家电视台记者腾佳感慨：“中国人不仅创新能力强，而且对新鲜事物总是充满了热情。”

“和自助点餐的结合，可以说是移动支付的‘升级版’！”加蓬《团结报》记者邦多马的“总结”说到了点子上。“口碑餐饮”高级业务发展专家郑震滨告诉记者，把移动支付和商铺发展进行深度整合，这是支付宝业务的再度拓展，将使商家的经营更具效率。

杭州文二街菜市场，是西湖区的一家社区菜市场。入门处的门楣上，“支付就用支付宝”几个字，告诉人们这里“码商”云集。记者们并不惊讶消费者在用支付宝或微信付钱，毕竟移动支付早已深入中国的各个角落。真正令他们感叹的是，这些小本经营的商家通过应用支付宝等电子支付手段，不仅收获财富，也在收获信用。据支付宝的母公司蚂蚁金服介绍，这些用支付宝扫码收付款的小商家的每一笔交易都会成为其信用证明，越多日常交易意味着越高贷款限额，这一机制将为缓解小微商户贷款难、资金周转吃紧开辟新渠道。

“为世界带来更多平等机会”。在蚂蚁金服杭州总部，墙壁上的这条标语使阿哈姆德对蚂蚁金服服务大众的普惠发展理念有了更深的理解。他动情地谈道：“我被这句话所打动，它不是一句简单的企业宣传语，它让我感到了温暖。这个世界有太多的发展不平衡，还有太多的人正遭受贫穷、饥饿和战乱，如果金融手段能在争取公平的努力中发挥作用，这样的创新怎能不让人叹服！”

在茶馆里和工作人员交流支付宝在“一带一路”参与国家的发展情况，再到夜市流连，感受城市“夜经济”的活力，“数字”“普惠”是外国记者们口中的高频词。安哥拉国家电视台记者杰奥对支付宝还没有进入非洲多少有点遗憾，但他相信：“支付宝一定会来非洲，因为越来越多中国游客选择到非洲旅游，支付宝的使用会让非洲对中国游客更有吸引力”。

《 人民日报 》（ 2018年10月25日 03 版）

(责编：岳弘彬、曹昆)