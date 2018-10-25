展示中国形象的绝佳窗口（一带一路中外媒体跨境采访调研行）

“绿衣歌舞不动尘，海仙骑鱼波袅袅。”海南这颗镶嵌于中国南海的明珠，自古以来便闪烁着夺目的光辉，如今更是我国改革开放的前沿、“一带一路”的重要参与省份。日前，“一带一路”跨境采访团的48位中外媒体记者来到海南，开始为期7天的联合采访活动，近距离感受当地的发展活力。

今年是中国改革开放40周年，也是海南经济特区成立30周年。30年来，海南从贫穷落后的边陲岛屿发展成中国改革开放的重要窗口，城乡面貌发生了历史性巨变。记者们此行的第一个目的地，是承载着海南发展记忆的海南省博物馆。展厅中一张张图片、一件件陈列品，都在诉说着30年来的可喜变化。记者们在展台前驻足观看，与讲解员交流，对海南发展的秘诀抱有浓厚兴趣。

改革开放为海南的快速发展注入了活力。来自奥地利《维也纳日报》的记者克劳斯·休霍德对本报记者表示：“1980年代海南还是一个比较落后和贫穷的地区，得益于改革开放，经过30年的快速发展，海南取得了令人瞩目的成绩，这与中国政府坚定不移推进改革开放密不可分。”摩尔多瓦国家通讯社总编辑谢苗·罗伯特2012年曾来到海南采访，参观了三亚和当地的汽车工厂。时隔6年故地重游，他有了全新感受：“海南变得更漂亮了！除了令人流连忘返的自然美景，道路两旁在建的一幢幢高楼提醒着我们，海南仍在快速发展，这里是展示中国形象的绝佳窗口。”

在海南文昌航天基地展示区，乌克兰《2000报》评论员雅罗斯拉夫·德米特连科告诉记者：“当我知道海南建省的发展时间只有短短30年时，我完全震惊了！”“海南在发展旅游产业的同时，还发展高科技产业，从中看出中国政府对实现高质量发展的重视。”

参观海南省规划馆，海南国际旅游岛建设的展示内容吸引了大家的目光。德米特连科在行程中一直在认真记录。他告诉记者：“虽然之前从未来过海南，俄语中对海南‘东方夏威夷’的美誉让我对这里充满了好奇与憧憬。”

2017年，海南接待游客6745万人次，实现旅游总收入811.99亿元人民币，其中入境游客量首次突破百万人次……2017年到访海南的独联体游客达到了20万人次，哈萨克斯坦《时代报》总编辑列夫·塔拉琴科对这一数据并不感到意外。他表示，海南岛对于独联体国家而言是非常合适的旅游目的地，“海南风景秀丽、气候宜人，我自己也曾带着家人从阿拉木图直航三亚旅游，当时飞机上的乘客也是满满当当”。

美舍河凤翔湿地公园如今是海口第一大公园，这里绿草茵茵，空气清新，是市民们的休闲好去处。当讲解员介绍道，这里两年前还是个污水横流的垃圾场时，许多外国记者吃惊地睁大了眼睛。阿拉伯中国之友作家和新闻媒体人士国际联盟阿尔及利亚分会会长哈利勒·阿卜杜·盖德尔深有感触地对记者表示：“阿尔及利亚同样天气炎热，濒临海边，拥有丰富的旅游资源，与海南有相似的地理环境和发展条件。看到这里不仅经济繁荣而且环境优美，我心中除了敬佩，也希望海南的发展经验可以为我们国家提供借鉴”。

美丽的海南岛正凭借着发展自信与独特魅力，成为中国改革开放的一张亮丽名片。

《 人民日报 》（ 2018年10月25日 03 版）

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