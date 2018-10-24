原标题：综述：中美洲“移民潮”引发墨美等国忧虑 或影响地区关系

新华社墨西哥城１０月２４日电 综述：中美洲“移民潮”引发墨美等国忧虑 或影响地区关系

新华社记者 吴昊 许雷

近日，数千名洪都拉斯、危地马拉和萨尔瓦多等中美洲国家民众穿越边界进入墨西哥南部，并计划继续向北前往美国。此次中美洲国家部分民众的“北上”，引发相关国家忧虑，或影响美国与墨西哥及相关中美洲国家之间的关系。

当地媒体报道说，这支移民队伍１０月中旬自洪都拉斯北部出发，１０００余人的队伍在沿途不断壮大，最多时达７０００余人，目前他们已到达墨西哥南部。

移民队伍中有人对媒体说，近年来，中美洲国家一些地区安全形势恶化、暴力活动猖獗，当地经济落后、缺乏就业机会，还有一些地区遭受自然灾害影响，他们因此加入乘坐大篷车的移民队伍或自行前往美国、墨西哥。

美国总统特朗普２２日说，由于洪都拉斯、危地马拉和萨尔瓦多政府未能阻止民众前往美国，美国将中断或大幅削减对这三国的援助。

正在古巴访问的萨尔瓦多总统萨尔瓦多·桑切斯·塞伦对美方表态“完全反对”。他还说，萨尔瓦多人民将团结起来应对当前情况。

洪都拉斯总统胡安·埃尔南德斯指出，洪都拉斯已启动援助计划，将为这些欲前往美国的民众提供就业机会，改善他们的居住条件。

墨西哥总统培尼亚则希望目前滞留在墨的中美洲国家民众能“以合法方式完成移民进程”。他表示，墨西哥不会允许外国公民非法进入本国，“如果他们采取非法方式，无论寻求进入美国还是继续留在墨西哥，都将难以达到目的”。

特朗普日前指责墨西哥警察和军队“无法阻止中美洲国家民众抵达美国南部边境”，还说要修改相关法律，以遏制这股移民潮。

针对特朗普的说法，墨西哥内政部长阿方索·纳瓦雷特表示，墨西哥方面尊重任何领导人的言论，不过也要求对方尊重墨方决定。他说，如果一国政府试图在墨西哥造成“敌意反应”，墨西哥不会轻易听从这样的要求。

墨西哥内政部说，截至２３日，墨方已收到约１７００份避难申请。墨联邦警察和恰帕斯州政府正在向避难申请人提供法律咨询。墨边境管理人员表示，如果没有护照或签证，可以申请难民身份，但走完相关程序需要９０天；已入境但没有履行任何手续的非法移民将被驱逐。

有媒体报道说，目前已有逾３０００名“北上”的中美洲国家民众计划返乡。洪都拉斯政府已开启帮助民众回国的相关援助计划，墨边境管理人员也在边境地区协助安置部分移民。这些移民中有人表示，因为在墨西哥不易找到合适工作，他们计划继续一路向北、前往美国。

(责编：刘洁妍、杨牧)