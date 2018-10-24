原标题：中国与东盟10国首次举行海上联演体现互信提升

【环球网军事10月24日报道 特约记者 杨铁虎】“中国与东盟10国首次举行海上联合演练，体现了双方防务合作与互信水平的提升。”军事科学院战争研究院外国军事研究所副研究员刘琳上校在24日召开的第8届北京香山论坛上对环球网记者说。

10月22日，中国-东盟“海上联演-2018”演习（ASEAN-CHINA MARITIME EXERCISE-2018）实兵演练在广东湛江某军港拉开帷幕。参演兵力主要包括中方和东盟国家的共8艘舰艇、3架直升机以及约1200余名官兵。

刘琳称，近年来，中国与东盟的防务合作取得了较大进展。从双边层面来看，中国与东盟大多数国家都建立了防务安全磋商机制，舰艇访问、联合演训、教育培训乃至国防工业等方面的务实合作也不断拓展。从多边层面看，中国与东盟各国在东盟地区论坛、东盟防长扩大会等框架下的合作日益增多，多次积极参与东盟地区论坛联合救灾演习、海上安全演习以及东盟防长扩大会海上安全与反恐演习等活动。

“联合演训是近年来中国与东盟防务关系取得突破性进展的重要标志。”刘琳特别指出。

据介绍，中国已与泰国、印尼、新加坡、马来西亚、柬埔寨等国举行过特种部队联合演练、海军陆战队联合演练、陆军和海军乃至陆海空三军联合演习。有些双边演习还扩大到三边范围。例如，根据中国、马来西亚、泰国三国军队达成的共识，“和平友谊-2018”中马泰联合军事演习于10月20日至29日在马来西亚亚森美兰州波德申县、雪兰莪州巴生港及近海区域举行，演练课题为“联合强制和平行动”。

刘琳强调，总体来看，以往中国与东盟国家的联合训练或联合演习多是在双边层面，或者有其他域外国家参与。像“海上联演-2018”演习这样仅有中国与东盟所有国家共同参与的联合演习尚属首次，具有开拓性的里程碑意义。

“这是中国与东盟各国防务关系不断先前发展的结果，体现出双方更高层次的互信及更强烈的合作意愿。”刘琳说。（完）

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