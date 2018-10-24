原标题：推动中日关系在正确航道上开启新局面

新华社北京10月24日电 题：推动中日关系在正确航道上开启新局面

新华社记者吴嘉林

适逢中日和平友好条约缔结40周年之际，日本首相安倍晋三将对中国进行正式访问，这是日本首相时隔7年后首次访华。以史为鉴、面向未来，人们期待双方重温缔约精神，把握正确方向，在中日关系重回正轨的基础上，不断开启两国关系的新局面。

近一段时间，日方多次在对华关系上展现积极姿态，为中日关系改善提供了可能。在双方共同努力下，一度陷入低谷的中日关系重新步入正常轨道，迎来改善发展的重要机遇。

百金买屋，千金买邻。作为彼此搬不走的邻居，中日拥有开展合作的绝佳条件，同时两国经济互补性强。双方发挥各自优势，开展互利共赢合作，不仅有利于自身经济发展，也有利于地区和世界的稳定繁荣。

新的历史时期，由中方提出的“一带一路”倡议，更为中日深化互利合作提供了新平台和试验田。去年以来，日方多次表示希望与中方探讨在“一带一路”框架内合作。在安倍晋三此次访华期间，双方还将举行首届中日第三方市场合作论坛，这将推动两国第三方市场合作由共识转向机制化实践，有效开拓中日务实合作新的增长点和新的发展空间。

作为世界第二、第三大经济体，中国和日本在国际舞台上具有举足轻重的影响力。在全球形势复杂多变、不确定因素增多的背景下，中日两国更应携手应对挑战，共同担负责任，坚定维护多边主义和自由贸易体制，推动全球治理体系朝着更加公平合理的方向发展。

40年前，中日两国老一辈领导人作出缔结中日和平友好条约的决断，以法律形式确认了中日联合声明的各项原则，为两国关系确立了根本指引和遵循。今天，中日友好合作给两国人民带来实实在在的好处，去年两国人员往来突破1000万人次，贸易额超过3000亿美元。

历史不断证明，国与国相处绝不是“一锤子买卖”，在承前启后的关键节点上，应共同维护好两国关系来之不易的改善局面，推动中日关系持续向好，行稳致远。

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