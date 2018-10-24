新加坡借助手机应用软件提高民生服务效率

新加坡国家发展部社区事务署官员23日说，新加坡借助手机应用软件处理一些部门责任不十分明确的民情反馈，有效减少了“踢皮球”现象。

社区事务署政策与策划司副司长陈志成当天在接受中国媒体记者团采访时说，社区事务署2014年10月正式成立后开发了一款手机应用软件，作为接收和处理市政服务反馈的平台，尤其是市民不清楚具体应该由哪个部门负责的反馈。

据介绍，社区事务署是一个跨部门的协调机构，涉及11个承担不同职责的法定机构和16个市镇理事会，目前有50多人，人手大多从各部门抽调，接到的民情反馈会分别转给相关部门，让他们跟进处理。社区事务署虽然没有惩罚权，但会跟踪处理进展，其宗旨是确保市政事务得到妥善处理，与居民联手美化生活环境。

社区事务署高级助理司长郭文亮说，社区事务署平均每个月处理的民情反馈个案约5.3万件，约八成个案都能在3个工作日内得到处理。此外，社区事务署也与一些政府部门定期召开联席会议，加强协调合作。

郭文亮说，这款手机应用软件目前仍处在推广中，其后台会产生大量数据，可用于分析市政服务投诉中可能存在的规律和市政服务的一些薄弱之处。（记者 陈济朋）

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