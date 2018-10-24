专访：进博会彰显中国对外开放及支持全球化决心

菲律宾贸易和工业部长拉蒙·洛佩斯日前在接受新华社记者专访时说，菲律宾政府及企业对即将举行的首届中国国际进口博览会（进博会）十分期待，希望以此为契机将更多优质的菲律宾产品带给中国消费者。同时他表示，进博会也向全世界发出了清晰信号，即中国将继续致力于扩大对外开放，并坚定支持经济全球化。

据菲律宾贸工部统计，约有40家菲律宾企业将参加此次进博会，参展展品涉及食品与农产品、手工艺品和纺织品等多个领域。

洛佩斯介绍，中国一直是菲律宾热带水果的主要出口目的地之一，仅在2017年中国就从菲律宾进口了约90万吨菠萝、芒果、椰子和香蕉等各类热带水果。在此次进博会上，热带水果及其加工制品仍将是菲律宾重点推介的产品之一。

“菲律宾正在致力于发展农产品加工业，我们将会把诸如优质芒果干等产品带到中国重点推介，同时菲律宾的特色家具和服装等产品也具有竞争优势，”洛佩斯说，“菲律宾企业将充分利用这次机会，相信我们的产品可以赢得中国消费者的青睐。”

洛佩斯认为，面对向世界敞开的中国市场，菲律宾企业要做好竞争准备，抓住机遇，拿出最优质的产品，以满足中国市场的需求。

洛佩斯告诉记者，在此次进博会期间，除了参加相关展览活动，他还将率领一个由菲律宾政府官员和商界人士组成的代表团，向中国企业推介菲律宾。“我们将会见中方政府同仁，与中国企业家进行会谈，对我们来说，进博会不仅是一个为菲律宾优质产品寻找潜在买家的场所，更是一次为菲律宾寻找潜在投资者的良机。”

近年来，中菲经贸交往持续快速发展。根据中方统计，2017年中菲双边贸易额达到512.8亿美元。中国已跃升为菲律宾的第一大贸易伙伴，同时中国还是菲律宾第一大进口来源地和第四大出口目的地。

洛佩斯认为，得益于两国领导人的关心和推动，近两年来菲中经贸关系发展势头良好，虽然当前菲律宾对华贸易存在逆差，但中国正在致力于扩大对菲进口，此次进博会就是举措之一。

“国际贸易本就是一项双赢的活动，举办进博会让我们看到，中国愿意扩大从包括菲律宾在内的各国进口优质产品，从而帮助各国发展经济，同时促进中国与各国的贸易朝着平衡健康的方向发展。”洛佩斯说。

在洛佩斯看来，进博会作为全球首个以进口为主题的博览会对中国和世界的经济意义重大。他说：“举办进博会等于向全世界发出了清晰的信号，即中国将会继续致力于扩大对外开放，并坚定支持经济全球化，这让我们感到振奋，对中国政府的这种努力，我们也表示高度赞赏。”（记者杨柯 袁梦晨）

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