调查显示多数德国人质疑德政府处理柴油车方案

英国舆观调查公司日前公布的一项最新调查显示，约三分之二的受访德国人对德国政府处理柴油车的方案表示质疑。

舆观调查公司受德新社委托进行了这次调查。调查显示，６５％的受访者认为德国政府并未充分考虑如何维护柴油车车主的利益；７２％的受访者表示，不相信政府与汽车行业能就如何避免柴油车遭大范围禁行达成一致。

调查认为，就柴油车尾气“排放门”事件而言，目前公众最大的关切是一些德国城市糟糕的空气质量。

德国相关法院此前已陆续作出判决，在首都柏林、汉堡的市区部分路段，以及斯图加特和法兰克福全市禁止达不到“欧６”排放标准的柴油车行驶，以降低空气中氮氧化物污染程度。

德国对于柴油车的讨论和质疑始于２０１５年，当时德国大众汽车公司被曝出在部分柴油车上安装应付排放检测的“作弊软件”，陷入“排放门”丑闻，此后又有多家德国汽车制造商卷入其中。

德国交通部长安德烈亚斯·朔伊尔今年年初曾表示，将在职权范围内尽全力避免德国各地方政府颁布柴油车禁令，并将与德国大型汽车制造商展开对话。

数据显示，目前德国登记在册的柴油车约１５００万辆，约占汽车总量的三分之一。其中，超过１２００万辆不符合欧盟的“欧６”排放标准。（记者朱晟）

(责编：张进 (实习生)、樊海旭)