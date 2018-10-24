美中经贸磋商须秉持“双赢”精神

曾在克林顿政府时期担任贸易代表的迈克尔·坎特日前接受新华社记者专访时表示，美中两国经济高度相互依赖，双方经贸磋商必须秉持“双赢”的精神，并通过友好协商管控分歧，维护发展好美中关系。

坎特曾于1993年至1996年担任贸易代表，多次代表美国政府与中国进行贸易谈判，包括美中两国就中国加入世界贸易组织的双边谈判。回顾与中方就“入世”问题谈判的经历，坎特说，以中国经济当时的发展潜力，不让中国加入世贸组织“没道理”。

坎特表示，中国在2001年加入世贸组织后继续改革开放取得瞩目成就，兑现了入世前做出的承诺，不仅实现自身经济快速发展，也为全球经济发展带来强劲动力。他对中国通过经济发展使上亿人口脱贫表示赞叹，“中国的发展是好消息，这意味着人们生活在变好”。

坎特目前生活在加利福尼亚州洛杉矶市，他很高兴看到加州一直同中国在经贸、气候变化等领域保持密切合作。他说，洛杉矶港就是美中合作的一个典范，中国的船运公司在美国雇用了成百上千的员工，这样的中国公司还有许多；同时，美国也有不少公司在中国经营，创造了大量就业岗位。

“我们两国经济高度相互依赖，人们必须要意识到这一点，”坎特说。

考虑到美中两国庞大的双边贸易额，坎特认为，双方出现贸易分歧在所难免，存在一定竞争也是正常现象。“只要我们都抱着让所有人都能发展的态度，相互竞争没有问题。”

坎特指出，美国政客的一些过激涉华言论其实是说给国内民众听的，希望借批评外国政府提升国内支持率，但并不符合美国长期利益。“处理国际关系时不能只算国内政治账，批评外国以取悦国内民众很简单，但这是短期政治利益，长期危害很大。”

坎特认为，目前美国政府咄咄逼人的态势对缓解美中贸易摩擦没有益处，“美国应当停止威胁中国，这毫无帮助。”

他强调，美国对华商品加征关税会伤及自身利益，并不明智。“就算中国不反制，美国经济也会遭受沉重打击，结果将是经济增速放缓、工作岗位减少、收入减少、更多人陷入贫困。”

坎特认为，美中经贸磋商必须秉持“双赢”的精神，相互尊重，求同存异，任何一方希望在谈判桌上取得“完胜”的想法都是不现实的。“我担心美国谈判官员没有意识到中国是一个拥有独立主权的国家，不可能无条件答应美方所有主张。”

他指出，双方都应意识到这是一个长期的过程，不应期望一蹴而就。

“美中两国确实存在分歧，但不意味着必须一夜之间消除全部分歧，”坎特说，“我们可以一步一步做出改变，这不仅是指经贸层面，两国也必须在战略和政治层面维护好双边关系。”

在坎特看来，作为世界上两大经济体，美中两国有责任维护好双边关系，美中关系是否健康关系到世界经济发展以及和平稳定，两国通过友好协商管控好分歧“极为重要”。（记者刘阳 郭一娜）

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