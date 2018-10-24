美航天局说哈勃望远镜有望恢复科研运转

美国航天局23日表示，因陀螺仪失灵暂停运转的哈勃太空望远镜，其备用陀螺仪目前转速达到预期值，经过进一步测试后，有望很快恢复科研运转。

本月5日，哈勃望远镜的1个正在使用的陀螺仪出现故障，而其最后1个备用陀螺仪运转不达标。陀螺仪用于测定望远镜转动速度，帮助它对准并锁定新的观测目标。

美航天局说，陀螺仪内部有一个转轮，每分钟恒定转速为19200转。这个转轮安装在密闭的圆筒中，并悬浮在黏稠的液体里。陀螺仪内的电子设备可监测到转轮轮轴的微小运动状况，并将其发送给哈勃望远镜的中央计算机。

陀螺仪有高低两种工作模式：高模式用于大幅度转动，使望远镜从一个观测目标转向另一个目标；低模式用于精细转动，使望远镜可以持续锁定一个目标。

美航天局说，这一备用陀螺仪超过７年半没有使用，6日启动后出现异常，16日重启后问题没有解决，但18日哈勃团队尝试将望远镜进行一系列转向，并将陀螺仪在高低模式之间切换，以清理蓄积在液体中、可能导致陀螺仪的转轮偏离中心的堵塞物。最终故障得以解决，目前陀螺仪的两种工作模式“看起来”都正常。

哈勃团队接下来计划开展一些测试，像常规科学观测一样，使哈勃望远镜寻找、锁定目标并精确指向，用于评估陀螺仪的性能。完成这些测试后，哈勃望远镜有望很快恢复科研运转。

哈勃望远镜于1990年进入太空，美国在2009年利用航天飞机运送宇航员对哈勃望远镜进行最后一次维护，宇航员为哈勃望远镜更换了6个新的陀螺仪。一般来说，哈勃望远镜有3个陀螺仪正常运转就能维持精确的观测活动。（记者 周舟）

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