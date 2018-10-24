黑山总统赞赏中国助力黑山高速公路项目

黑山总统久卡诺维奇23日在日内瓦举行的世界投资论坛上对与中国合作开展的南北高速公路项目表示赞赏，并强调欧盟应为东南欧基础设施建设提供更多支持。

久卡诺维奇表示，黑中合作实施的南北高速公路项目是黑山迄今为止耗资最大的基建项目，黑山无疑从中国的海外投资中获益良多。

久卡诺维奇强调，与中国合作实施的南北高速公路项目是经过“全面分析和考量”的结果。像黑山这样欠发达的东南欧国家亟待基础设施建设，而大型的基建项目由黑山政府预算负担并不现实。如果欧盟愿意像中国那样，为欠发达国家基建项目提供优惠的贷款和利息政策，没有任何一个国家会拒绝这样的机会。

他同时表示，欧盟作为全球发展的重要引擎，应该开始思考能为周边国家和地区提供怎样的帮助，践行欧洲一体化。

总投资超过8亿欧元的南北高速公路项目是黑山兴建的首条高速公路，全长约180公里。黑山总理马尔科维奇曾多次表示，南北高速公路将黑山南部的巴尔港同中东欧主要交通走廊和市场相连，使黑山成为欧洲与中国贸易道路上重要的交通和运输枢纽之一，对黑山具有重要意义。（记者 凌馨）

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