安理会对阿富汗举行国民议会选举表示欢迎

联合国安理会２３日发表声明，对阿富汗举行国民议会人民院（下院）选举表示欢迎，并强调在动荡的安全局势下举行此次选举是阿富汗民主发展的重要一步。

声明说，安理会成员国对阿富汗民众参与选举和展现出的勇气表示赞赏，同时重申一如既往地支持阿富汗政府和人民建设可持续民主制度的努力。

声明说，安理会成员国重申阿富汗选举机构的重要性，并呼吁这些机构加强努力确保选举程序的廉正、中立和透明。

声明指出，安理会成员国注意到坎大哈省投票工作因袭击事件而被迫推迟，强调任何旨在破坏阿富汗选举和民主进程的暴力或暴力威胁都是不可接受的，必须使肇事者承担相应责任并将其绳之以法。

阿富汗２０日举行国民议会选举。这是阿富汗自２００１年塔利班政权倒台后的第三届议会选举，２５００多名候选人争夺人民院的２４９个席位。

据阿富汗媒体报道，选举期间，阿富汗全国各地发生１９２起安全事件。塔利班此前曾公开呼吁民众抵制选举，并威胁在选举期间针对特定目标发动袭击。（记者徐晓蕾）

(责编：张进 (实习生)、樊海旭)