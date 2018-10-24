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古特雷斯呼吁所有为联合国服务的人们永不放弃

2018年10月24日10:57  来源：新华网
 

　　10月24日是“联合国日”。联合国秘书长古特雷斯在23日提前发布的视频致辞中，敦促所有为联合国服务的人们勇敢面对诸多挑战，永不放弃希望与努力。

　　古特雷斯说，尽管当今世界还存在诸多困难和障碍以及日趋严重的不平等现象，但“我们永远不会选择放弃，因为我们知道，通过减少不平等，我们就能够为世界带来希望，增添机会并创造和平”。

　　古特雷斯重申，联合国决心实施气候行动，为人权和人人都应享有的和平生活而战。在“联合国日”这个特殊的日子里，“让我们共同许下诺言：修复已经破损的信任、拯救我们的星球、不让任何人掉队。让我们像真正生活在一个联合在一起的国家的人们一样，维护所有人的尊严”。

　　据了解，在10月至11月期间，参观纽约联合国总部的游客可在联大大楼游客大厅内观看一个名为《行动中的人们》的图片展。该展览记录了过去70年中许多令人难忘的瞬间。

　　1945年10月24日，《联合国宪章》生效，联合国正式成立。联合国大会1947年通过决议，确定每年10月24日为“联合国日”。（记者 王建刚）

(责编：龚茜(实习生)、樊海旭)
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