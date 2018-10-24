英国开发在南极使用的无人船

英国东英吉利大学近日表示，该校团队正与一家公司合作研发一种能在南极海域严酷环境下使用的无人驾驶船，这有助为科学家分析海平面上升原因获取更多重要数据。

极地海域长期航行的一个挑战就是船体如何承受严寒环境考验，尤其是要避免船只被冰雪完全覆盖。在气温低于零下10摄氏度的环境中，飞溅的海水有可能在船体表面立即结冰。大量的结冰会让船上传感器无法运作，并导致船体上部重量增加，严重时可致翻船。

为解决这些问题，研究团队正在筛选一系列涂层材料，以便让船体表面“不粘”，飞溅的海水或雪花会从船体表面直接滑落而不造成影响。团队已在一个大型仓库中模拟南极环境测试这些材料。

此外，这艘无人船将依靠海浪来推动它前进，船上装备了太阳能板给电子系统供电。卫星通信设备则确保所采集数据能及时传输到岸上基地中。

“南极海域是一个严峻挑战，”无人船负责人麦克·普尔说，“如果我们能建造一个在那里工作的无人船，我们肯定这艘船将能在任何地方工作。”（记者 张家伟）

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