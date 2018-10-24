中国文化周情暖苏伊士运河

23日，埃及苏伊士运河大学内张灯结彩、人头攒动，孔子学院2018年中国文化周正式开幕，通过寓教于乐的方式让当地学生了解中国传统文化。

在开幕式上，孔子学院集中展示了中国书法、绘画、京剧脸谱和传统手工艺品等。展台前围满了观看、讨论的学生。书法展台前学生最多，他们对中国毛笔非常感兴趣，在老师的讲解下都跃跃欲试，想感受一下中国使用数千年的书写工具。在中国团扇展台前，很多埃及女生也模仿中国古代女子姿态，手握团扇半遮面，拍照留念。

孔子学院学生萨娅·穆萨德一曲中国民歌把活动带入高潮。她说，希望自己学好中文，以后做一名翻译，为中埃青年友好交往作出贡献。

孔子学院学生哈贾尔·阿菲菲说很喜欢这样的活动，可以了解到不同的中国文化形式。“我也很喜欢中文，大学毕业后想去中国读研究生，也为中国学生讲述埃及传统文化。”

苏伊士运河大学孔子学院中方院长朱廷婷说，踢毽子、写书法、编中国结等中国传统文化活动受到当地大学生的欢迎，希望通过这些喜闻乐见的方式，让更多埃及学生了解中国文化。（记者于涛 吴丹妮）

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