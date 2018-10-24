欧盟否决意大利2019年预算案 欧元区恐再起动荡？

据外媒报道，欧盟当地时间23日否决意大利2019年预算草案，以赤字过高为由，要求3周内提交修正草案。在欧盟与意大利预算之争进一步升温下，欧元区恐再起动荡。

据报道，意大利9月底提出2019年预算方案，欧盟指责财政赤字计划占其国内GDP的2.4%，除较前任政府高出2倍以上，更逼近欧盟规定的3%上限，担忧此举将使得意大利结构性债务占GDP逾130%的现象更恶化。对此，欧盟“严重关切”赤字比率，呼吁修改预算，以符合欧盟财政稳定规定。

不过，意大利10月22日致函回复欧盟执委会，表明坚持明年扩大赤字预算计划，因此欧盟23日开会讨论后，否决意大利2019年预算案。

报道指出，这很可能是欧盟首度拒绝成员国预算案，不过欧盟也放低姿态表示沟通大门未关闭，希望继续与意大利当局进行有建设性的对话。

在欧盟退回预算案后，意大利有3周时间可以提出修正案。

意大利民粹政党今年6月组成联合政府上台，这个欧元区第3大经济体的政见是扩大公共支出，提高工资等以刺激经济，因此被视为反撙节的政府，是否会向欧盟低头、还是继续与欧盟硬碰硬，成为各界瞩目焦点，也升高欧元区恐再起动荡的疑虑。

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