人民网>>国际

欧盟否决意大利2019年预算案 欧元区恐再起动荡？

2018年10月24日10:06  来源：中国新闻网
 

据外媒报道，欧盟当地时间23日否决意大利2019年预算草案，以赤字过高为由，要求3周内提交修正草案。在欧盟与意大利预算之争进一步升温下，欧元区恐再起动荡。

据报道，意大利9月底提出2019年预算方案，欧盟指责财政赤字计划占其国内GDP的2.4%，除较前任政府高出2倍以上，更逼近欧盟规定的3%上限，担忧此举将使得意大利结构性债务占GDP逾130%的现象更恶化。对此，欧盟“严重关切”赤字比率，呼吁修改预算，以符合欧盟财政稳定规定。

不过，意大利10月22日致函回复欧盟执委会，表明坚持明年扩大赤字预算计划，因此欧盟23日开会讨论后，否决意大利2019年预算案。

报道指出，这很可能是欧盟首度拒绝成员国预算案，不过欧盟也放低姿态表示沟通大门未关闭，希望继续与意大利当局进行有建设性的对话。

在欧盟退回预算案后，意大利有3周时间可以提出修正案。

意大利民粹政党今年6月组成联合政府上台，这个欧元区第3大经济体的政见是扩大公共支出，提高工资等以刺激经济，因此被视为反撙节的政府，是否会向欧盟低头、还是继续与欧盟硬碰硬，成为各界瞩目焦点，也升高欧元区恐再起动荡的疑虑。

(责编：张进 (实习生)、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网
 

相关专题

深度阅读

风从东方来：中国探索出独特发展道路 改革开放40年以来，中国取得的成绩世界有目共睹。亲历中国改革开放的国际人士认为：“中国的改革开放根本性地改善了十几亿中国人民的生活，改变了整个世界，为世界文明提供新的灵感。中国通过改革开放探索出了一条独特的发展道路。”【详细】

国际|国际观察|外媒关注

环球热点：朝鲜半岛何时迎来终战？ 10月12日，韩国总统文在寅在接受英国广播公司采访时称，朝鲜半岛终战宣言的发表一定会付诸现实。此前两日，文在寅在首尔龙山战争纪念馆参加活动时公开表示，半岛永久和平的那一天即将到来。在此前后，韩国官方曾多次表态，将以2018年内发表终战宣言为目标。由此，半岛终战能否到来、何时到来，引起世界各国广泛关注。【详细】

国际|国际观察|外媒关注
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2018 by www.people.com.cn. all rights reserved