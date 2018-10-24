不忘初心，推动中日关系持续健康稳定发展

日本首相安倍晋三将于２５日至２７日对中国进行正式访问。４０年前的１０月，中日和平友好条约正式生效。值此重要节点，日本首相时隔７年正式访华，信号鲜明，意义重大，成果可期，必将有利于中日关系持续改善并进入新的发展阶段。

安倍首相访华期间，双方将举行纪念中日和平友好条约缔结４０周年招待会。中日和平友好条约是继中日邦交正常化之后两国关系的重要里程碑。条约以法律形式确认了《中日联合声明》的各项原则，明确宣示中日两国要世代友好下去，为中日关系确立了政治基础和法律规范。

４０年来，中日关系走过了一段不平凡历程，虽有风雨曲折，但更多是硕果累累。４０年来，条约的核心精神历久弥新，缔结条约的初心历历可鉴。推动中日关系持续健康稳定发展，就是要始终不忘条约精神和缔结初心，始终恪守包括条约在内的中日间四个政治文件原则精神和四点原则共识，管控分歧，深化合作，承前启后，继往开来，为未来中日关系发展奠定更加坚实的政治法律基础。

推动中日关系持续健康稳定发展，有利于两国经济社会发展和民众福祉。中日各自处于新的发展阶段，各临机遇和挑战。中日两国经济相互依存，产业互补特征明显，务实合作潜力巨大。２０１７年，中日两国贸易额超过３０００亿美元。日本经济界对中日加强第三方市场合作，以及在环境保护、科技创新、应对老龄化等领域合作的呼声日益高涨。物流巨头日本通运等一些日本企业已率先投身“一带一路”框架下的广泛合作。

推动中日关系持续健康稳定发展，有助于亚洲和平繁荣和全球治理改善。当今世界正经历大发展大变革大调整，民粹主义、单边主义势力抬头，给全球自由贸易、多边体系带来冲击。中日作为世界第二、第三大经济体，深深嵌入全球产业链和贸易体系，都无法独善其身，拓展合作领域、加大合作力度才是双赢乃至多赢的正确选择。

推动中日关系持续健康稳定发展，离不开民意改善和民心相通。近年来，中日间人员往来规模突飞猛进，２０１７年突破１０００万人次。今年上半年，中国大陆访日游客超过４００万人次。同时，越来越多日本年轻人通过各种方式更多了解中国，加深理解。相关民调显示，两国民众对彼此国家的印象均出现改善趋势。“和平”“友好”的条约精神有望通过两国年青一代薪火相传。

凡是过往，皆为序章。值此“四十而不惑”的重要节点，我们深信，中日双方只要同心协力，相向而行，不忘和平友好初心，放眼健康长远未来，中日关系必能稳中有进，迎来新的更大发展。（记者冯武勇）

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