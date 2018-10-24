原标题：【中国那些事儿】运输时间大幅缩短！日媒：日本企业积极搭乘中国“一带一路”快车

日本企业搭乘中国“一带一路”快车。图片来源：日本时报网站截图

中国日报网10月17日电 中国的“一带一路”倡议旨在改善区域合作和促进区域互联互通。现在，日本物流公司也开始尝试通过“中欧班列”运输货物，以便更快捷地从日本向欧洲运输货物。

据《日本时报》网站10月15日报道，中国最大的综合物流服务商中外运（Sinotrans）和日本物流业的大公司日新（ Nissin Corp）于2018年夏季开始合作，共同开展一项从远东到西欧途经中国和中亚的海铁联运试验。

以往，从远东到西欧的运输方式只有海上和航空运输，而本次试运的目的是在两个地区之间建立海铁联运。通过海铁联运，日本第二大港口横滨港的货物只需要28天就能到达德国汉堡，比海上运输快了一周时间。

日新公司表示此次试运测量了集装箱内温度、湿度和振动幅度的变化，以确保货物的安全性，为客户提供可行的服务。

这些集装箱先被运往中国东部江苏省的港口连云港，然后用货运列车向西运送到新疆的边境城镇霍尔果斯。霍尔果斯是一个转运点，毗邻哈萨克斯坦。火车途经哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯和波兰最终抵达汉堡。

在中国“一带一路”倡议下，中国铁路公司大幅提升了货运量。

2014年至2017年，中国和欧洲之间的货运列车数量增长了近12倍，达到3673列，其中三分之二的列车目的地是欧洲。

2018年前8个月的货运量已经超过了2017年全年的货运量。

中国国家发展和改革委员会表示，到2020年，中欧班列年开行将达5000列左右。

2018年4月16日在德国西部城市杜伊斯堡DIT货运场站拍摄的中欧班列集装箱。 新华社记者 罗欢欢 摄

日新公司的销售总经理尾关真由（Makoto Ozeki）表示，“一带一路”为日本和韩国的大型航运商提供了第三种选择。

他在接受电子邮件采访中表示，大公司都认为日本的这条路线对其业务的可持续发展十分重要。否则一旦中东的地缘政治紧张局势升级，经过埃及苏伊士运河的海上航线就可能会受阻。

尾关真由还表示，虽然目前的运输成本比海运高出三到四倍，但将来可以将运输时间缩短到21天，而且从亚洲到欧洲的海运费用一直在上升。

日本最大的物流公司日本通运（Nippon Express Co.）自2017年以来持续进行类似的试运。该公司主要运输汽车零部件和精密电子元件等货物。

嘉陵-本田发动机有限公司（Jialing-Honda Motors Co.）位于中国重庆，是中日合资的发动机制造商。该公司通过中欧班列向比利时运输产品。日本通运公司负责运送本田的货物，运输时间为17天。

该公司销售和物流部门的总经理福岛丰文（Toyofumi Fukushima）说，这些发动机主要用于割草机和耕作机等设备。通过铁路运输，他们能够及时交付产品，满足了春季和夏季的季节性需求。

欧盟委员会称，2017年中国与欧盟的贸易额为5730亿欧元（约4.6万亿元）。

亚欧铁路的货运量只占了各国对外贸易额的小部分，但铁路货运量的激增给沿线内陆国家带来了经济发展的希望。

资源丰富的乌兹别克斯坦计划修建铁路，与中国和吉尔吉斯坦接轨，以促进该国矿产资源和农产品等货物的出口，同时吸引投资并振兴经济。

日本—乌兹别克斯坦丝绸之路基金会代表董事巴赫里季诺夫 曼苏尔（Bakhriddinov Mansur）表示，铁路运输只需15天就能将货物从中国运至欧洲，相当于海运时间的一半。货运量的增大可能会降低物流的成本。

(责编：马昌、曹昆)