福原爱退役后首次接受采访 称感到心情放松

人民网讯 据日本共同社消息，23日，日本乒乓球名将福原爱在微博宣布退役后首次接受采访，她笑着说：“心情特别放松。现在觉得很愉快。”
参加了4届奥运会的福原在2016年里约热内卢奥运会上获得团体铜牌，后于当年9月结婚，2017年生下第一个孩子，离开比赛第一线休养。她描述自己决定退役时的心境称：“退一步思考（应该怎么做）的时候，立即就有了答案。”
关于留下回忆的比赛，福原列举了2012年首次夺得全日本乒乓球锦标赛女单冠军和在伦敦、里约两届奥运会上获得奖牌。她有些害羞地笑着说：“我被大家叫做‘爱哭的小爱’，有时也觉得自己并不爱哭，但还是在最后的里约奥运上哭了，果真是个爱哭鬼。”
据悉，里约奥运后年轻选手的进步以及自己担任理事的“T联赛”将于24日开幕等原因促使福原下定决心。关于未来，她有兴趣成为教练的同时，也感到自身责任重大，她表示，“我愿一辈子都做乒乓人。想把大家给予我的力量以另一种形式贡献给乒乓界和体育界。”
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