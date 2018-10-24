美财长会晤沙特王储 缄口不提卡舒吉事件

美国财政部长史蒂文·姆努钦22日到访沙特阿拉伯首都利雅得，与王储穆罕默德·本·萨勒曼会面。

因沙特籍记者贾迈勒·卡舒吉在沙特驻土耳其伊斯坦布尔市领事馆内遇害，沙特政府面临国际压力，穆罕默德王储成为焦点人物。

卡舒吉事件促使姆努钦以及英国、法国、荷兰等欧洲国家的高级官员上周宣布，不出席定于本月23日至25日在利雅得举行、获称“沙漠达沃斯”的“未来投资倡议”大会。不过，姆努钦同意出席利雅得一场反恐会议，22日在会议间隙与穆罕默德王储会面。

沙特通讯社报道，姆努钦和穆罕默德王储“强调沙特与美国战略伙伴关系的重要性”以及两国关系今后在“沙特2030愿景”经济和社会改革计划中可以发挥的作用。双方审视美国与沙特在贸易、投资领域的双边关系和发展机会，讨论大量议题，包括联手打击腐败和恐怖主义融资。

这家沙特官方媒体报道两人会晤时没有提及卡舒吉遇害事件。

卡舒吉59岁，美国《华盛顿邮报》专栏作者，近年撰文批评沙特政策。他本月2日进入沙特领事馆后“失踪”。沙特官方一度声称卡舒吉当天离开，20日承认他死于领事馆内一场“斗殴”。一些土耳其媒体和官员说，15人沙特行动小组杀害卡舒吉并肢解尸体。

沙特外交大臣阿德尔·朱拜尔21日说，卡舒吉遇害是有人“越权”、自作主张，犯下“巨大且严重错误”。他否认穆罕默德王储知情。

姆努钦当天说，沙特方面对卡舒吉遇害的解释是“好的开始，但是不够”，另外，现在讨论制裁沙特为时过早。【新华社微特稿】（陈丹）

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