冒充总统诈骗 青瓦台提醒民众提防“冒牌文在寅”

韩国总统府青瓦台发言人金宜谦22日说，近期发生多起假借总统文在寅或青瓦台高级官员名义行骗的案件，引起政府重视。文在寅下令青瓦台公布一些案件的细节，提醒民众注意提防。

【冒充总统】

金宜谦22日告诉媒体记者，近期多起诈骗案件中，行骗人假借总统文在寅名义或自称青瓦台高官的“密友”。

文在寅作出特别指示，要求青瓦台公布部分案件的细节，告知民众类似事件纯属诈骗犯罪，提醒民众接到诈骗电话或短信时向警方报案，以防更多人受骗。

金宜谦说，这类案件最早去年8月出现，当时仅一两起。近期，类似诈骗案越来越多。他说：“文总统认为类似事件令人费解、荒谬至极，敦促民众向相关部门举报。”

这些案件中，一些犯罪嫌疑人假借文在寅及其亲属的名义，另一些嫌疑人自称与青瓦台秘书室室长任钟皙、青瓦台政务首席秘书韩秉道以及青瓦台总务首席秘书李正道“关系密切”。

青瓦台当天公布6起诈骗案，损失最严重的一名受害人被骗走4亿韩元（约合246万元人民币）。

【多人受骗】

其中一起案件中，犯罪嫌疑人去年12至今年1月冒充文在寅向多名在地方上有影响力的人士发送短信，要求对方“帮忙”，骗取数亿韩元。这名犯罪嫌疑人有6次犯罪记录，包括诈骗。

另一起案件中，犯罪嫌疑人自称与青瓦台秘书室室长任钟皙是“熟人”，向受害人索要3000万韩元（18.4万元人民币），号称用以帮助对方的母亲出狱。韩国媒体报道，犯罪嫌疑人据信与受害人的母亲在狱中见过面。

第三起案件中，犯罪嫌疑人自称与青瓦台政务首席秘书韩秉道关系密切，曾在韩秉道出任国会议员期间充任他的秘书。犯罪嫌疑人声称，韩秉道正在帮助他收购一处度假村，从受害人手中骗取4亿韩元（246万元人民币）。

按青瓦台的说法，第三起案件中，犯罪嫌疑人只是韩秉道的中学校友，在竞选活动中支持过韩秉道。不过，他从来没有在韩秉道手下工作过。（张旌）（新华社专特稿）

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