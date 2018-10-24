四级飓风“威拉”逼近墨西哥 多地进入警戒状态

四级飓风“威拉”预期当地时间23日下午或晚间在墨西哥锡那罗亚州度假城市马萨特兰附近登陆，可能导致狂风和洪水。

【“危险”】

美国国家飓风研究中心说，飓风“威拉”22日早些时候达到五级，随后降为四级；最大持续风速每小时250公里。

尽管“降级”，“威拉”抵达墨西哥太平洋沿岸时“可能成为危险的强飓风”。

“威拉”预期给锡那罗亚州、纳亚里特州、哈利斯科州部分区域带来15至30厘米降雨，一些地区降雨量甚至可能达到45厘米。

美国国家飓风研究中心警告：“降雨可能导致山洪暴发和山体滑坡，威胁生命。”“威拉”还可能引发巨浪和离岸流。

美联社报道，“威拉”正从科连特斯角向北移动，预期23日早晨经过马里亚斯群岛，那里有一处自然保护区和一座联邦监狱；当天傍晚，“威拉”将在马萨特兰与圣布拉斯之间绵延220公里的海岸登陆，那里遍布酒店、冲浪海滩和渔村。

墨西哥太平洋沿岸今年飓风季多次遭受重创。瓦哈卡州政府官员22日说，热带风暴“比森特”带来的强降雨造成12人死亡。锡那罗亚州和米却肯州9月暴发山洪，至少15人丧命。

【备灾】

锡那罗亚州、纳亚里特州、哈利斯科州22日宣布进入警戒状态并停课，缘由是降雨和巨浪已至。

多名官员说，已从地势较低的地方疏散7000至8000人，大多数在锡那罗亚州。

马萨特兰市长何塞·霍埃尔·博谢格斯说，政府已经准备好避难所，正在密切注意地势较低地带的状况。

法新社报道，马萨特兰多家顶级度假酒店几乎清空。只是，数名游客难以接受旅行因为飓风而“泡汤”，不愿疏散。旅行社和渔民抓紧在飓风来临前栓紧船只。

哈利斯科州长阿里斯托特莱斯·桑多瓦尔下令，海滨度假城市巴亚尔塔港疏散所有酒店和沿海区域人员，安排他们前往地势较高的避难所。

“我们已经备好食物和避难所，州和地方急救服务、卫生部门已做好准备，”桑多瓦尔说，“水务部门正着手确保用水卫生，陆军和海军正在为协助搜救作准备。”（陈丹）（新华社专特稿）

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