美威胁扩大核武库 俄方“自保”欧洲“求稳”

美国总统国家安全事务助理约翰·博尔顿访问俄罗斯，指认俄方违反《苏联和美国消除两国中程和中短程导弹条约》、即《中导条约》。

博尔顿访俄，在总统唐纳德·特朗普威胁退出《中导条约》两天后，议题之一可望与俄方就这一核裁军条约“摊牌”。特朗普22日扬言，美方将扩大核武库。

俄方否认违约，同时回应：美方一旦开发条约所限制的导弹，俄方将设法保持“军事均衡”。

【美方“有钱”】

特朗普20日首次公开美国将退出《中导条约》的意图，借口是俄方长期违反这一条约以及条约限制美方开发新武器。他22日在白宫面对媒体记者，再谈这一话题。

“俄罗斯没有守约……在他们醒悟前，我们将扩大（核武库），几年前就应该这样做……截至目前，我们比谁都有钱。”特朗普说。

美国总统国家安全事务助理博尔顿22日在俄罗斯会晤俄联邦安全会议秘书尼古拉·帕特鲁舍夫和俄外交部长谢尔盖·拉夫罗夫。博尔顿同样抱怨对方违约，遭俄方否认。

《中导条约》1987年由时任美国总统罗纳德·里根和苏联领导人米哈伊尔·戈尔巴乔夫签署，规定双方不再保留、生产或试验射程500公里至5500公里、作为核武器运载工具的陆基巡航导弹和弹道导弹。美俄近年多次相互指责对方违反条约。

【俄方“自保”】

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京的发言人德米特里·佩斯科夫22日说，美方一旦退出，俄罗斯将被迫采取具体军事步骤，“以保障自身安全”。

“撕毁《中导条约》意味什么？意味美国不再掩饰它开发这些系统的意图，而是要公开开发……而俄方将寻求在这一领域恢复平衡。”

《中导条约》是自有核武器以来美苏所达成真正削减核军备的第一份条约，被视为双方为限制军备竞赛迈出的重要一步。

跟进美方举措显然不是俄方“首选”。俄罗斯外交部下属防扩散和军备控办事处副主任安德烈·别洛乌索夫22日告诉联合国大会裁军委员会：“我们准备与美国同事合作，就与《中导条约》相关的一系列问题。希望我方努力能获对方对等回应。”

【德国“求稳”】

特朗普有意扩大核武库令欧洲国家警觉。

欧洲联盟22日在一份声明中说，希望“美国考虑退出《中导条约》对它自身、盟友乃至全世界安全可能带来的后果”。

声明说，《中导条约》30多年来是欧洲安全体系一块必不可少的基石，帮助遏制大规模杀伤性武器扩散。“世界不需要新的军备竞赛，它不会令任何一方受益，相反会带来更多不稳定。”

路透社报道，依据这份条约，苏联销毁数以百计SS-20型核导弹，其中不少以欧洲为目标。

德国外交部长海科·马斯23日说，德方将采取“一切外交手段”维护这份条约，“我方将让它成为北大西洋公约组织议程的重点”，“准备与俄方配合，敦促它继续遵守《中导条约》”。

“就开始新一轮军备竞赛，我们没有准备。”（杜鹃）（新华社专特稿）

(责编：徐丹(实习生)、樊海旭)