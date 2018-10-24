二战后北约最大规模军演 德国花费高达9000万欧元

北大西洋公约组织“三叉戟接点”军事演习定于10月25日至11月23日在挪威及其周边地区举行。德国媒体22日援引德国国防部数据报道，德国预计为这场军演花费9000万欧元（约合7.2亿元人民币），与去年相比接近翻番。

今年“三叉戟接点”军演号称北约“自第二次世界大战结束以来最大规模”，29个北约成员国加上“合作伙伴”瑞典和芬兰共计31个国家的大约5万名军人参加，动用150架军机、65艘舰船和超过1万辆军车。

德国将派出逾万军人参加，人数达到去年的三倍，仅次于美国。就军演开支，德国今年预算9000万欧元（7.2亿元人民币），而去年开支5000万欧元（4亿元人民币）。

这9000万欧元中，近半数将流入挪威。挪威作为东道主，将承担食宿并提供军演场地。媒体报道，挪威预计需要提供180万份餐食、460万瓶饮用水，清洗660吨脏衣服。另外，为了准备军演场地，挪威需要腾出大片农田。

剩余资金将主要用于德方人员和装备运输。

分析人士认为，德国军演费用猛增可能关联美国总统唐纳德·特朗普不断“敲打”欧洲盟友增加与北约相关费用。特朗普在不同场合频频指责欧洲盟友、尤其德国没有向北约交足“份子钱”。

自克里米亚地区2014年宣布脱离乌克兰、并入俄罗斯以来，俄罗斯与以北约为代表的西方国家阵营关系日趋紧张，北约随之加强军备建设和军事部署。不过，北约申明，“三叉戟接点”军演不针对特定国家。

特朗普20日说，美国将退出《苏联和美国消除两国中程和中短程导弹条约》、即《中导条约》，理由是俄方违反条约规定。对美方这一动向，德国政府发言人斯特芬·赛贝特说，德国感到遗憾，“北约伙伴现在必须磋商美方决定可能产生的后果”。（陈立希）（新华社专特稿）

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