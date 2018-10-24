阿富汗选举投票日袭击不断 民主进程艰难前行

人民网伊斯兰堡10月23日电 （记者 丁雪真）据当地媒体报道，阿富汗国民议会选举当天，尽管有7万名安全人员被部署到各地以保障投票站和选民安全，但是仍然发生了至少192起安全事件，造成至少17名平民和11名安全人员死亡，另有上百人受伤。手榴弹、路边炸弹等各类暴力袭击事件延续，一些地区甚至遭受到了不明火箭弹袭击。“塔利班”等反政府武装的攻势加剧，也给缓慢前行的阿富汗民主政治进程再度蒙上阴影。

在近期安全环境持续恶化的背景下，阿富汗20日迎来自2001年塔利班政权倒台后的第三届国民议会选举，共有2500多名候选人争夺249个议席。随着塔利班等反政府武装近来加大攻势，本次选举面临的安全风险高涨。就在投票即将开启的两天前，塔利班组织还在坎大哈省省长办公室举行的一场重要高层会议上，针对出席会议的阿富汗安全部队官员和驻阿美军总指挥米勒发动了袭击。袭击导致该省安全长官和情报机构负责人死亡，也使得该省的选举工作被推迟至27日举行。

舆论认为，这次袭击将对阿富汗局势走向产生重要影响，塔利班组织已经证明了他们有直抵阿富汗安全部队和驻阿美军核心的能力。巴基斯坦《黎明报》发表社论认为，这起惨痛的袭击事件凸显了阿富汗对于加速政治进程的迫切需求，唯一能够结束这场战争的办法是尽早通过谈判与塔利班组织达成政治和解。

同样因安全原因推迟选举的还有此前曾遭受塔利班强势进攻的加兹尼省。除坎大哈省和加兹尼省外，20日举行的阿富汗国民议会下院选举在该国32个省份如期举行，然而暴力和恐怖威胁对于选举造成的影响显而易见。在890万注册选民中，仅有400万人最终参与了投票，而原计划开放的7355个投票站，最终出于安全原因只开放了4530个，其中部分投票站当天受安全威胁影响甚至未能正常开放，有关部门随后决定将投票时间延长一天，以确保受影响地区投票工作的顺利开展。有评论指出，关于这场选举最好的消息就是它终于举行了。

阿富汗总统加尼21日发表讲话感谢人民和安全人员对阿富汗民主进程的支持，并表示选举的成功举行向塔利班传达了明确的信息，即阿富汗人民不会屈服于任何威胁和暴力。

阿富汗本届国民议会议员任期本应于2015年到期，但国民议会选举因资金和安全问题被一再推迟，这次迟来的选举也因近来阿富汗不断恶化的安全局势而备受关注。《阿富汗时报》发表社论称，能够如期举行选举是一件“幸事”，它坚定了饱受战乱之苦的阿富汗人民心中对于民主政治进程的信念，尽管阿富汗人民为了坚守这一信念付出了巨大的代价。新当选的议员要不负人民期待，不应着眼于个人利益和得失，而应努力达成共识，以帮助阿富汗重回和平与安定，并摆脱长期以来外国政府对于阿富汗内政事务的各类干预。

据当地媒体报道，本次选举还首次引入了生物信息识别系统来核实选民身份，以防止选举舞弊的发生。然而由于缺乏操作经验，当天的投票现场技术故障频发导致投票工作进展缓慢，在一些投票站，民众不得不冒着安全风险排队数小时等待投票。有选举监督员批评投票站当天管理混乱，表达了对选举舞弊的担忧。联合国援阿团在一份声明中强调，阿富汗各方均应信守承诺，确保选举的圆满举行，并保障选举过程的公平公正。计票工作目前已经在各地陆续展开，预计将于一个月内完成。

(责编：徐丹(实习生)、樊海旭)