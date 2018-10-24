首届中国当代音乐节卡内基音乐厅收官

首届中国当代音乐节收官音乐会在卡内基音乐厅落幕，中国中央音乐学院作曲家等向观众致谢。李晓宏摄

人民网纽约10月22日电 （记者 李晓宏）首届中国当代音乐节收官音乐会22日晚在“世界古典音乐殿堂”纽约卡内基音乐厅举行，中国中央音乐学院6位作曲家的新作在此进行世界首演。巴德美中音乐研习院院长、中国当代音乐节艺术总监蔡金冬和中央音乐学院指挥系教授陈琳执棒巴德当代乐团，将中国当代音乐作品包涵的丰富人文性与鲜活时代性演奏得淋漓尽致，赢得美国观众热烈掌声。

继在巴德学院费舍尔表演艺术中心、纽约林肯中心的两场音乐会及音乐节主题研讨会后，首届中国当代音乐节第三场音乐会在卡内基音乐厅奏响。收官音乐会将目光投向未来，带来由素有“二十一世纪中国作曲家摇篮”之称的中央音乐学院作曲专业教授们的全新委约创作，曲目题材风格各不相同。

青年作曲家陈欣若的新作《云韶》拉开音乐会的序幕，该曲依据唐朝宴享雅乐《云韶法曲》的文字资料，用常规西洋管弦乐队的音色“改造”谱成。伴着笙管乐、弹拨乐、钟磬乐和梵呗的交织合奏，原本只存在于中国古代壁画中的宫廷歌舞跨越千年飘然眼前。

进入21世纪，时代快速演进，世界被折叠压缩。“艺术家需要关注人类命运，需要注重人类与自然、科学之间深层的沟通，注重环境变化对艺术的影响”。常平的新作《奇点》用音乐带领观众探索现实与未来的临界。

贾国平创作的《北国风光》取材《沁园春·雪》，乐曲运用管弦乐多样化的音响形态，通过连续演奏的十个段落来表现“千里冰封，万里雪飘……山舞银蛇，原驰蜡象，红装素裹，分外妖娆”等意象，不仅抒发出“江山如此多娇”的感触，也饱含自己对故乡的深厚情谊。

下半场演出，开篇之作是唐建平的《林香界》。作为新中国独立培养的第一个作曲系博士，唐建平曾创作琵琶协奏曲《春秋》，被称为中国20世纪90年代以来最具代表性的作品之一。此次带来的新作《林香界》，取名于千年古刹戒台寺的匾额，融合了交响曲结构创作的理性思维与中国古典乐曲直抒胸臆的直观情感，将峰峦叠翠的山林景色幻化成声音的色彩与力度，令观众仿佛身临其境。

多次荣获国内外大奖、作品涵盖交响乐、协奏曲、室内乐等多领域的中国当代作曲家秦文琛带来新作《众神之光》，该曲以诗人海子的诗句“回到我们的山上去，荒凉高原上众神的火光”为灵感，用管弦乐形式呈现内心所向往的淳朴与自由。

曾被《纽约时报》称为“唯一未曾在海外长期居住而建立了国际声望的中国作曲家”郭文景带来管弦乐《藏》，该作品用音符描绘西藏风情的辽阔高原、雄健舞蹈与庄严寺庙，表达中华文化的厚度与张力，为首届中国当代音乐节画上圆满句点。

“如今，中国音乐家已走在世界前列，需要这样一个国际平台介绍他们的作品。”巴德美中音乐研习院院长蔡金冬介绍。巴德音乐学院与中国中央音乐学院今年合作成立巴德美中音乐研习院后，一项重要内容是每年10月在纽约举办中国当代音乐节，向世界展示中国21 世纪的音乐创作。中国当代音乐家有坚实的音乐功底，也有丰富的创作资源，他们从汉族、少数民族等不同音乐文化中汲取精华，以极具个性化的感觉和技术予以呈现，今天首演的作品中就体现了这种多元化。

中国音乐家协会主席、中央音乐学院教授、中国文联副主席叶小纲说，国之交在于民相亲，中美音乐学院合作推广中国音乐，促进了两国文化交流与交融，希望有朝一日这个音乐会也能办到中国，把美国作曲家的作品带给中国观众。

“艺术是时代精神的敏锐导体，文明变迁的内在动力。”中央音乐学院院长余峰表示，我们在纽约这个“世界艺术之窗”举办音乐节，展示中国当代音乐家对世界的探索和展望，把饱含人文性与时代性的中国当代音乐作品带进美国主流社会，促进文明互鉴和情感沟通。

据悉，此次音乐节是巴德音乐学院与中国中央音乐学院签署《中国音乐发展计划》，合作推广中国音乐的“重头戏”，该计划内容还包括在巴德音乐学院创立中国民族器乐表演专业本科学位，每年夏季举办巴德青少年中乐团，以及每年春季召开有关中国音乐的学术交流研讨会等。

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