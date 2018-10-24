农业援助促进多中“民相亲”（观点）

2004年多米尼克与中国建交。第二年，两国即签署了一项农业技术援助协定。13年中，中国农业专家组已经先后在多米尼克中部和北部建立了示范园和“中—多现代农业中心”，为多米尼克提供融现代农业技术创新、示范、试验、研究、培训于一体的综合平台，促进了多米尼克农业的全面发展。

专家组为多米尼克农业引进了先进的蔬菜育苗和生产技术，为农民提供蔬菜和果树作物生产、花卉栽培、拖拉机等农业机械使用的培训，还将农业技术与当地农民的实际情况相结合，帮助他们有效地提高农业生产效率和收入水平。多种新品种和高产作物，增加了农民的收入，改善了人们的生活，推动了农产品向周边岛屿出口。

在此基础上，专家组还将多米尼克的“自然岛”理念与种植艺术相结合，引进观光农业、生态农业等理念，吸引了数千名当地农民、学生和多个海外代表团来“中—多现代农业中心”参观，示范并带动了当地开展观光农业模式，产生了良好的社会效益，推动了农业可持续发展。目前，“中—多现代农业中心”已成为这里的一张名片。

每当多米尼克遭遇自然灾害，中国专家组总是及时伸出援手，帮助多米尼克恢复农业生产。2015年，在热带风暴“艾瑞卡”袭击多米尼克后，中国专家组在短短一个月内培育了超过13万株蔬菜种苗，为多米尼克后续农产品生产提供了保障；在多米尼克主要经济作物香蕉遭到黑斑病侵害后，中国专家组分别完成12万株香蕉组培苗和4万株菠萝组培苗的炼苗工作，有力地推动了多米尼克农业部“香蕉产业恢复计划”的实施；2017年9月“玛利亚”超强飓风来袭，中国专家组与多米尼克农业部门密切协作，有序开展“中—多现代农业中心”重建和基础设施恢复工作，包括灌溉系统和大棚的恢复、农业机械和农具的检修等，致力于同多米尼克绿色自然健康理念相一致的有机生态农业发展……

专家组的辛勤工作，推动了两国农业技术合作的稳步前进和两国关系的不断发展。最近，关于建立两国农业科研综合楼的项目已完成可行性研究。借此，专家组将传授相关组培技术，帮助多米尼克建立和提高脱毒组培苗快繁能力。这种合作有利于增强多米尼克农业领域的技术实力，并在提高农产品产量和品质方面取得更大进展。中国专家组连续13年的真诚奉献，感动了多米尼克的广大农民，也让多中两国人民打破了最初的语言和文化壁垒，加深了相互了解和认同，建立起深厚的友谊。

（作者为多米尼克农业部常务副部长，本报记者陈效卫采访整理）

《 人民日报 》（ 2018年10月24日 22 版）

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