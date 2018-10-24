10月22日，在危地马拉特昆乌曼城，来自洪都拉斯并准备前往美国的移民等待进入墨西哥。

新华社发

洪都拉斯《新闻报》10月22日报道说，越境进入墨西哥并计划向北前往美国的洪都拉斯民众中，目前已有超过3400人返回家乡。报道称，洪都拉斯政府劝说本国民众返回家乡，并用巴士将他们陆续接回，还派飞机将身体出现问题的20余人送到医院进行治疗。此外，有小部分洪都拉斯人向墨西哥政府申请了政治避难，还有一些人打算继续向北前往美国。

日前，美墨边境爆发移民潮。10月21日晨，人车混杂的移民大篷车队从墨西哥南端沿公路向美墨边境移动，人数一度超过7000人。这些人拖家带口，多数来自危地马拉、洪都拉斯和萨尔瓦多等国。

据美国媒体报道，除了这支移民大军，还有约1500人在危地马拉境内等待合法进入墨西哥，已在墨西哥境内走程序申请难民身份的中美洲移民也达数百人。墨西哥总统培尼亚22日表示，希望进入墨西哥的中美洲国家民众能够“以合法方式完成移民进程”，并敦促政府部门引导他们通过申请避难或满足有序合法移民条件，启动相关移民进程。

非法移民是美墨、美国与部分中美洲国家关系中的重要问题。美国舆论认为，一些中美洲国家贫困现象严重，暴力犯罪猖獗，当地民众为了寻求温饱与安全，背井离乡前往美国。

连日来，美国总统特朗普针对新一波移民潮展现强硬姿态。在喊话洪都拉斯和墨西哥政府采取行动阻止移民北上前往美国、宣称考虑动用军队强行关闭美墨边界后，特朗普22日称美国将中断或大幅削减对洪都拉斯、危地马拉和萨尔瓦多的援助。

有分析认为，特朗普政府上台后大幅缩减对中美洲国家援助，造成美墨边境移民潮再次涌现。此次美国切断经援的大棒一旦落下，反而会增加中美洲国家的不确定和不稳定性，从而引发更频繁的非法移民潮。

此间分析认为，即便强硬手段能短期奏效，就长远而言，只要贫困和暴力犯罪等在中美洲乃至拉美地区大面积存在，涌向美国南部边境的非法移民潮便难以阻断。墨西哥《至上报》评论表示，中美洲国家急需携手合作，通过改善基础设施建设、开展减灾防灾活动、开发地区旅游线路等方式促进地区发展，惟有如此，才能真正解决问题。

（本报墨西哥城10月23日电）

《 人民日报 》（ 2018年10月24日 21 版）

(责编：岳弘彬、曹昆)