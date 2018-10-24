共迎中莫关系更加美好明天（大使随笔）

在中非合作论坛北京峰会新理念、新思路、新举措的指引下，中莫两国友好互利合作将面临新的历史机遇

2015年12月，中非合作论坛约翰内斯堡峰会将中非关系提升为全面战略合作伙伴关系，为中非合作向着更广更深层次迈进打下了坚实基础。约翰内斯堡峰会以来，中莫两国政治互信不断巩固，双边高层交往频率和热度前所未有，两国全面战略合作伙伴关系深入发展。在莫桑比克总统纽西赴华出席中非合作论坛北京峰会期间，习近平主席与其会见，是两国领导人3年内第三次见面，推动两国关系发展迈上了新台阶。

在务实合作方面，中国和莫桑比克围绕中非“十大合作计划”密切协作、积极落实，着力破解莫基础设施落后、人才不足、资金欠缺等发展瓶颈，推动两国友好合作不断结出丰硕果实。

在工业化和基础设施等领域，两国政府签署了一系列重要文件，积极推进中莫产业对接和产能合作，鼓励中国企业赴莫投资兴业。中国企业参与的莫北部鲁伍玛盆地天然气开发、希布托重砂矿、马普托跨海大桥及连接路、国家6号公路改扩建、贝拉渔码头修复，以及中国政府援建的楠普拉职业技术学院、索法拉职业技术学校、赛赛机场等项目逐个落实，还有多家企业在莫筹划建设工业园区。

在农业现代化领域，互利共赢合作理念充分体现。中方通过在非援建的首个农业技术示范中心——中莫农业技术示范中心平台和选派高级农业专家、开展农业技术海外培训等方式推广技术，引进投资。加扎省中非基金万宝水稻种植加工、索法拉省湖北联禾农业、中非棉业等项目均取得喜人成效。中国还注重向当地农户传授农业技术，增加当地就业和农产品出口，受到两国领导人的关注和赞许。

中莫在文化、教育、卫生、青年等领域交流合作不断扩大，民间和地方交往逐步增多，为两国关系发展筑牢民意基础。中国在非建设的最大文化中心——莫中文化中心已开工，援莫500个村落卫星电视项目正在实施，将成为促进中莫文化交流、增进两国人民友谊的重要平台和纽带。中国政府继续向莫派遣援外医疗队，推动对口医院支援协议，进一步深化医疗领域人力资源交流合作，真心实意改善当地民生。中国向莫提供的人力资源培训规模扩大，政府奖学金名额增加，智库媒体交流研讨机会越来越多。

在中非合作论坛北京峰会上，中非共建“一带一路”成为重要主题。“一带一路”倡议提出5年以来，为中莫合作注入了新活力，双方在政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通等方面相向而行，取得丰硕成果。纽西总统在北京峰会期间表示，习近平主席提出的“一带一路”倡议高瞻远瞩，极富远见。在“一带一路”建设深入推进的背景下，相信这次中非合作论坛北京峰会将有力推动中国和非洲国家的互利合作和共同发展。

正如莫媒体称赞中非合作论坛“致力于为非洲人民打造美好的未来”，相信在中非合作论坛北京峰会新理念、新思路、新举措的指引下，中莫两国友好互利合作将面临新的历史机遇。在双方共同努力下，两国关系一定能取得更大发展，迎来更加美好的明天，成为中非互利合作的典范。

（作者为中国驻莫桑比克大使苏健）

《 人民日报 》（ 2018年10月24日 21 版）

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