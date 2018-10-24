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中国产电动巴士交付尼泊尔

2018年10月24日04:28  来源：人民网－人民日报
 

　　本报加德满都10月23日电  （记者苑基荣）中国比亚迪电动巴士交车仪式10月23日在尼泊尔首都加德满都举行，比亚迪向尼泊尔文化旅游与民航部交付首批5辆电动巴士。这标志着尼泊尔拥有了该国第一个电动巴士车队。尼泊尔总理奥利和数名内阁部长等数百人出席了仪式。

　　奥利致辞表示，尼泊尔未来将要大力发展清洁能源，相信中国产的电动汽车能够促进尼泊尔推广绿色出行。在交车仪式上，尼泊尔同时举行了“电动出行国家行动计划”仪式。

　　据了解，2017年，在亚洲开发银行资金的支持下，尼泊尔为该国迄今最大的电动车项目进行招标，比亚迪顺利中标，负责向尼方提供5台电动巴士和11台电动乘用车。

　　首批交付尼方的5台电动巴士先期将交由首都加德满都的公交公司运营，待目前在建的蓝毗尼佛祖机场完工并投入使用后，它们将作为往返于蓝毗尼景区与机场之间的公交巴士。

　　尼文化、旅游和民航部部长阿迪卡里表示，加德满都谷地等旅游地区的空气污染状况愈发严重，需要更多的电动汽车减少污染，改善当地空气质量。


　　《 人民日报 》（ 2018年10月24日 03 版）
(责编：岳弘彬、曹昆)
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