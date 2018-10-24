推动日中关系向新阶段稳步迈进

日本首相安倍晋三将于10月25日至27日对中国进行正式访问。访华前夕，安倍晋三在接受人民日报等中国媒体联合书面采访时表示，改革开放40年来，中国取得了举世瞩目的发展成就，中国的发展对日本乃至全世界都是巨大机遇，日本和中国共同负有对本地区及世界和平与繁荣的重大责任，两国应从大局出发，稳定发展友好合作关系。

今年是中日和平友好条约缔结40周年，也是中国改革开放40周年。安倍晋三表示，日中和平友好条约是日中关系的原点所在，今天仍须时刻牢记。过去40年间，日本通过政府开发援助和民间投资等方式，与中国同行。

安倍晋三表示，40年来，中国取得了令人瞩目的巨大发展，成为世界第二大经济体。目前，日中双边贸易总额约为3000亿美元，两国经济已达到密不可分的关系。毫无疑问，中国经济发展对日本乃至全世界来说都是巨大的机遇，是值得欢迎的。

安倍晋三表示，作为邻国，日中两国间存在一些难以解决的问题在所难免。两国有责任在日中战略互惠关系下，妥善处理敏感问题，从大局出发，稳步发展友好合作关系。

安倍晋三说，日本在应对环境污染、老龄少子化等方面有着领先于别国的丰富经验，期待着这些能为中国提供借鉴与参考。安倍晋三指出，日益满足作为世界经济增长中心的亚洲的旺盛基础设施需求，有着重要的意义。期待着两国企业在这一领域相互合作。

安倍晋三重申日本在1972年《日中联合声明》中阐明的在台湾问题上的立场。他期待此访同中方领导人就本地区及世界面临的诸多课题坦诚交谈，以期扩大政治、安全保障、经济、文化、国民交流等所有领域的合作范畴，助力日中关系取得更大发展。

安倍晋三称，日中两国对亚洲及世界的和平与繁荣共同肩负着重大责任。当今世界，各国人民之间的联系变得前所未有的紧密，单凭一国之力无法解决的问题不断增加，日中两国应该共同为世界的和平与繁荣而努力。日中作为自由贸易体制的受益者，也应为维护世界贸易组织为核心的多边主义和自由贸易体制加强合作。

安倍晋三回顾了去年11月与习近平主席的会见，认为那次会见是日中关系的一个新起点。他还说，今年5月李克强总理访日，两国关系重回正常轨道。

安倍晋三表示，今年9月他与习主席在符拉迪沃斯托克的会见，以及他此次访华，都在推动日中关系向新阶段稳步迈进。希望通过加强高层往来把日中关系引向新的时代。

（本报东京10月23日电）

《 人民日报 》（ 2018年10月24日 03 版）

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