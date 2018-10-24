谁是热衷于干涉他国内政的国家（钟声）

美国一些政治人物似乎鲜有照镜子的习惯。他们毫无根据地指责他国干涉其内政之前，有必要先看看镜子里的自己是何等模样

近日，美国方面在多种场合指称中国试图干涉其下月举行的中期选举。但是，证据呢？美国媒体在采访多家网络安全公司之后得出相反结论——这些公司的情报分析师均表示，没有发现“中国干涉美中期选举”的证据。有目共睹，美国政府歪曲事实、捕风捉影的说辞，完全经不起推敲。中国历来坚持不干涉他国内政原则，一向光明磊落，问心无愧。这是美方任何一张大嘴说破了天都改变不了的事实。

谁是这个星球上最热衷于干涉他国内政的国家，国际社会早有公论。最近，来自洪都拉斯、萨尔瓦多、尼加拉瓜等国的无证移民试图经由墨西哥去往美国的消息，又一次将世界的目光引向美国干涉别国内政的过去和现在。尽管移民还远在几千公里之外，美国已经迫不及待放话要求相关国家采取行动，美国领导人甚至威胁将关闭美墨边境。

困扰美国的中美洲无证移民问题，在很大程度上就是美国在其所谓“我们西半球”干涉别国内政而种下的苦果。在洪都拉斯，美国以反毒品和人道主义为名建立有军事基地；在危地马拉、萨尔瓦多，美国的军事干预引发了持续数十年的内战，数万人死于非命，至今仍未彻底走出泥淖。美国边境问题专家约瑟夫·内文斯在《美国政策是洪都拉斯移民问题的根源》一文中指出，正是美国频频介入中美洲国家事务，导致该地区政局动荡，贫困和犯罪问题频发，致使大量移民背井离乡，北上美国。

令人惊讶的是，臭名昭著的“门罗主义”，竟然还是美国领导人政治辞典中的正面概念，不时被其拿来用在当今拉美事务上，把干涉主义的大棒抡得乒乓山响。但是，稍有国际关系常识的人都懂得，“门罗主义”早已是霸权和邪恶的代名词，因为它给拉美国家和人民带去无休止的武装干预、政权颠覆和经济压榨。关注国际关系的人都知道，美国干涉别国内政的触角早已深深插入拉美、欧洲、亚洲地区很多国家，对他国事务指手画脚，几乎已到习以为常而不能自知的地步。

美国一些政治人物似乎鲜有照镜子的习惯。他们毫无根据地指责他国干涉其内政之前，有必要先看看镜子里的自己是何等模样。对照国际社会的主流声音，对照活生生的现实，他们应该羞愧于自己的信口开河。在相互尊重、公平正义、合作共赢已经成为国际共识的21世纪，公平、对等和尊重，不是嘴上说说的空话，更不是自己得病却要他人吃药的霸道。一些美方政要应该明白，如果观念跟不上时代步伐，拿不出实际行动去顺应历史潮流，到头来吃的亏就真大了。

《 人民日报 》（ 2018年10月24日 03 版）

(责编：岳弘彬、曹昆)