“这是一次大开眼界的经历”（一带一路中外媒体跨境采访调研行）

外国记者在京东集团总部参观。

本报记者 汪晓东摄

一部智能手机在手，吃饭、购物、娱乐统统都“搞定”，足不出户即可享受便利生活……如果不是来中国采访，《苏丹视野报》的记者阿布达拉难以想象，“科技竟可以如此改变生活！”

深有同感的，还有他的同伴——在华参加“一带一路”媒体合作论坛联合采访活动的记者。10月22日，他们一行人参观了京东集团总部，开启了此次调研行。同智能机器人对话、与末端配送无人机“亲密接触”、观看数字化的讲解……在这里，记者们充分领略到了科技的无限魅力和创新的澎湃动力。

京东是目前中国最大的线上线下零售商之一，拥有2亿多活跃用户，服务国内外十几万品牌商。提起“京东”，这些外国记者们并不陌生。但是，中国的消费者们如何通过一部手机“买买买”？大数据分拨配送，“屏幕背后”的物流环节是怎样的？无人机“黑科技”又是如何运用在电子商务领域的？在这里，大家的疑问逐一得到解答。

南苏丹国家广播公司的记者奥姆努带着一台单反相机进行了全程拍摄。他告诉本报记者：“这些精彩的科技产品和先进理念非常值得报道。对我而言，这是一次大开眼界的经历！”

一路走下来，奥姆努拍得最多的是无人机。这也是本次采访活动中堪称“最具人气”的产品。展厅里，数架不同规模的无人机一字排开，在场的记者们纷纷走上前去合影留念。据介绍，这款颇受大家青睐的“明星产品”叫做Y—3多旋翼飞机，具有全自主性飞行、自动卸货、抗风干扰等特点，满载状态下可飞行20公里，适用于偏远地区的各种地形。

“黑科技”可不仅仅是看上去“炫酷”。人机点对点的派送方式，在偏远山区运送物品时，相对于陆运配送将节省80%的时间，物流费用将下降70%，可极大提高配送效率。

自2016年在北京多次成功试运营后，目前京东已经在江苏宿迁、陕西西安等地相继开始无人机常态化运营，并且规划了无人机的三大发展阶段：第一是解决农村最后一公里的配送问题；第二是打造两小时城市配送生态圈；第三是实现京东空中仓库，以此带动产业升级。听完讲解，来自乌干达媒体“愿景集团”的记者布瓦尼卡感叹：“这就是未来的潮流！”

“京东在非洲国家的发展情况如何？”“京东的手机应用有英文版吗？”“在我们国家能不能通过京东买到中国货？”记者们非常期待中国商品以及中国企业“走出去”，希望“一带一路”建设不断为包括自己国家在内的参与国家和地区带来新的发展机遇。

据介绍，近年来，京东积极拓展“一带一路”沿线国家和地区的业务，通过京东平台向沿线国家和地区销售中国商品。京东2015年上线了“全球购”和“全球售”跨境电商平台，采用“自营+平台”模式，除了直接从海外采买之外，海外商家可以直接签约入驻“京东全球购”。此外，京东在全球运营近1000条海运、空运链路，已在30多个国家或地区建立海外服务站点，并开通多个海外物流分拨中心和海外直邮仓。

“我这次来中国，最关注科技，因为中国发展的很多成就是源于科技创新，这非常具有示范意义。”塞拉利昂《协和时报》记者马盖在接受本报记者采访时表示：“我们国家当前同样处在发展的关键阶段，同样需要用科技推动国家发展，改善民众生活。期盼通过‘一带一路’建设，让更多中国创新成果造福非洲，我们也能享受到更加舒适便利的生活。”

《 人民日报 》（ 2018年10月24日 03 版）

(责编：岳弘彬、曹昆)